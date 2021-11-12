Mahkum İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu kaç yaşında, nereli? İsmail Hacıoğlu'nun dizileri, filmleri neler?
FOX TV ekranlarında yayın hayatına çok yakında başlaması beklenen Mahkum dizisinin oyuncuları araştırılıyor. Mahkum dizisinde kötü bir karakterde gördüğümüz İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu kaç yaşında, dizileri, filmleri neler? soruları bu kapsamda merak ediliyor. "Innocent Defendant" dizisinin uyarlaması olarak ekranlara gelecek yapımda oyuncu kadrosu da büyük merak topluyor. İsmail Hacıoğlu nereli?
Mahkum İsmail Hacıoğlu kimdir? sorusu, yeni dizi Mahkum'un fragmanının yayınlanmasının ardından araştırılan konular arasında yerini aldı. İsmail Hacıoğlu kaç yaşında, dizileri, filmleri neler? İsmail Hacıoğlu nereli?
İsmail Hacıoğlu,1985, İstanbul Türk sinema ve dizi oyuncusu. Oyunculuğa ilkokul 5 deyken piyeste oynayarak başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde devam etti. Aynı zamanda iki sezon tiyatro da yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı.
Ancak ilk sınıftan ayrıldı. Dokuz Ay Son Gün adında bir oyunda rol aldı.
Özel hayatı
Hacıoğlu 2010 yılında oyuncu Vildan Atasever ile evlendi.Çift 21 Ocak 2015 tarihinde boşandı.
Hacıoğlu, 5 Şubat 2016'da Duygu Kaya ile evlendi.
Sahip olduğu ödüller
16 Sadri Alışık Ödülleri "yılın en iyi erkek oyuncusu" Çakal (film) - Erhan Kozan
40. Antalya Altın Portakal Film Festivali "Umut Veren Genç Oyuncu" Karşılaşma (film) - Ömer Kavur
Dokuz Ay Son Gün : Sermiyan Midyat -Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu
2001 Bana Şans Dile - Çağlar
2003 Karşılaşma - Osman
2005 Anlat İstanbul - Fiko
2006 Sınav - Mert
2007 Kabadayı - Murat
2008 Hoşçakal Güzin - Serkan
2009 Vali - Sarp Uçar
2009 Gökten 3 Elma Düştü - Ali
2009 Başka Semtin Çocukları - Veysel
2009 Sonsuz -Volkan
2010 Çakal - Akın
2011 Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak - Ekin
2013 Meryem - Murat
2015 Sonsuz Bir Aşk - Volkan
2015 Kafes - Mehmet Sipahi
2017 Ayla (film) - Süleyman Dilbirliği
Televizyon dizileri
Koçum Benim (2002)
Bir İstanbul Masalı (2003-2005)
Beyaz Gelincik (2005-2007)
Sinekli Bakkal (2007)
Gece Sesleri (2008)
Şüphe (2011)
Firar (2011)
Osmanlı Tokadı (2013)
Zeyrek ile Çeyrek (2015)
Kayıt Dışı (2017)
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