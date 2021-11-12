Mahkum dizisi ne zaman başlıyor? FOX Mahkum hangi gün, hangi kanalda? sorularına yanıt aranıyor. Onur Tuna'nın Savcı Ağıt Bulut, İsmail Hacıoğlu'nun ise Savaş Yesari karakterine hayat verdiği dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.

MAHKUM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

FOX'ta ilk tanıtımı yayınlanan dizinin çok yakında başlaması bekleniyor.

MAHKUM HANGİ GÜN?

Diziye dair detaylar gelmeye devam ederken, yayınlanacağı gün henüz açıklanmadı.

MAHKUM HANGİ KANALDA?

Onur Tuna'nın başrolünde olduğu dizi, FOX ekranlarında yayınlanacak.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet