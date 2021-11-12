Mahkum dizisi ne zaman başlıyor? FOX Mahkum hangi gün, hangi kanalda?
FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan yeni dizi, MF Yapım imzasıyla yakında ekranlarda yer alacak. "Mahkum"un ilk tanıtımı dün akşam yayınlandı. Onu Tuna'nın değişen imajı büyük beğeni topladı. Peki, Mahkum dizisi ne zaman başlıyor? FOX Mahkum hangi gün, hangi kanalda?
Mahkum dizisi ne zaman başlıyor? FOX Mahkum hangi gün, hangi kanalda? sorularına yanıt aranıyor. Onur Tuna'nın Savcı Ağıt Bulut, İsmail Hacıoğlu'nun ise Savaş Yesari karakterine hayat verdiği dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.
FOX'ta ilk tanıtımı yayınlanan dizinin çok yakında başlaması bekleniyor.
Diziye dair detaylar gelmeye devam ederken, yayınlanacağı gün henüz açıklanmadı.
Onur Tuna'nın başrolünde olduğu dizi, FOX ekranlarında yayınlanacak.
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