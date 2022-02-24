Mahkum dizisi! Mahkum Ali kimdir? Mahkum Ali Karataş gerçek adı nedir? Ali, Nazlı'yı öldürdü mü? Ali'nin suçu ne?

Mahkum Ali kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeni dizi Mahkum'un her bölümü büyük beğeni topluyor. Dizinin büyük ses uyandırmasının ardından araştırılan konular arasında oyuncuları da yerini aldı. Mahkum Ali gerçek adı nedir? Ramiz Mullamusa kaç yaşında, dizileri, filmleri neler?

MAHKUM ALİ KİMDİR?

FOX'ta yayınlanan Mahkum dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Sevilen dizide Ali karakteri dikkat çekti. Her perşembe ekrana gelen dizide Ali'yi canlandıran isim Ramiz Mullamusa oluyor.

Ali, hırsızlık suçu nedeniyle Savcı Fırat ile aynı koğuşa geldi. Savcı, Ali'nin savunmasında ona yardımcı oldu ve içerden çıkmasını sağladı. Ali'nin nezarethanedeki son gecesinde ise ilginç bir olay yaşandı. Fırat, o gece intihar etmeye çalıştı ve o sırada tuvalete Ali geldi. Ali, Fırat'a ailesini öldürenin kendisi olduğunu söyledi. İlerleyen dakikalarda ise Sasha ile Ali'nin bir bağlantısı olduğu görülüyor. Peki, Ali ne yaptı?

RAMİZ MULLAMUSA KİMDİR?

24 Haziran 1999 Hatay doğumludur. Henüz lise öğrencisidir. Hakkında bilinen bir şey yoktur. Yengeç burcudur.

Ramiz Mullamusa, ilk olarak Beni Bırakma dizisiyle ekrana gelmiştir. Daha sonra Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde de rol almıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Aziz karkaterini canlandırmıştır.

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