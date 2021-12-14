Mahkum dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mahkum dizisi hangi dönemi anlatıyor? Mahkum dizisi başrolde kimler var? - Haberler
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Mahkum dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mahkum dizisi hangi dönemi anlatıyor? Mahkum dizisi başrolde kimler var?

Mahkum dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mahkum dizisi hangi dönemi anlatıyor? Mahkum dizisi başrolde kimler var?
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Mahkum, MF Yapım imzalı, Aralık 2021'de FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Mahkum dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mahkum dizisi hangi dönemi anlatıyor? Mahkum dizisi başrolde kimler var? Detaylar sizlerle...

FIRAT, MALATYA (Haberler.com) - Mahkum dizisi konusu nedir? Mahkum dizisi neyi anlatıyor, hangi olayları anlatıyor? Mahkum dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mahkum dizisi hangi dönemi anlatıyor? Mahkum dizisi başrolde kimler var? Mahkum dizisi oyuncu kadrosunda hangi isimler var?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut

Elçin Sangu

İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari

Seray Kaya

Melike İpek Yalova : Büge

Hayal Köseoğlu : Sasha

Hakan Karsak

Mahkum ilk bölümüyle 14 Aralık Salı, ikinci bölümüyle 16 Aralık Perşembe günü yayınlanacak. Dizinin yeni bölümleri ise her Perşembe Fox TV'de ekranlara gelecek.

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