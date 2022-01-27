Mahkum dizisi Ali kimdir? Ramiz Mullamusa kim, kaç yaşında? 'Ali'yi canlandıran Ramiz Mullamusa oynadığı diziler ve filmler...

Mahkum Ali kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeni dizi Mahkum'un her bölümü büyük beğeni topluyor. Dizinin büyük ses uyandırmasının ardından araştırılan konular arasında oyuncuları da yerini aldı. Mahkum Ali gerçek adı nedir? Ramiz Mullamusa kaç yaşında, dizileri, filmleri neler?

MAHKUM ALİ KİMDİR?

FOX'ta yayınlanan Mahkum dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Sevilen dizide Ali karakteri dikkat çekti. Her perşembe ekrana gelen dizide Ali'yi canlandıran isim Ramiz Mullamusa oluyor.

RAMİZ MULLAMUSA KİMDİR?

24 Haziran 1999 Hatay doğumludur. Henüz lise öğrencisidir. Hakkında bilinen bir şey yoktur. Yengeç burcudur.

Ramiz Mullamusa, ilk olarak Beni Bırakma dizisiyle ekrana gelmiştir. Daha sonra Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde de rol almıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Aziz karkaterini canlandırmıştır.

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