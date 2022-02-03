Mahkum Ceyda kimdir? Ceyda gerçek adı nedir? Burcu Cavrar kimdir, kaç yaşında, nereli? Burcu Cavrar dizileri ve filmleri

Mahkum Ceydakim sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni dizi Mahkum'un her bölümü büyük beğeni topluyor. Dizinin büyük ses uyandırmasının ardından araştırılan konular arasında oyuncuları da yerini aldı. Mahkum Ceydagerçek adı nedir? Burcu Cavrar kimdir, kaç yaşında, nereli? Burcu Cavrar dizileri ve filmleri...

MAHKUM CEYDA KİM?

Mahkum dizisindeki sahneler izleyici meraklandırıyor. Ceyda karakteri, Savaş'ın ofisinde çalışan asistan kızdır. Dizide Ceyda rolünü Burcu Cavrar üstleniyor.

BURCU CAVRAR KİMDİR?

Burcu Cavrar, 28 Mart 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinde Cavidan karakterine hayat vermişti. Burcu Cavrar, 1.72 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur.

Haberler.com - Gündem