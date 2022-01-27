Mahkum CANLI izle! Fox TV Mahkum 7. yeni bölüm canlı izle! Mahkum dizisi yeni bölümde neler olacak?

Mahkum, MF Yapım imzalı, Aralık 2021'de FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Mahkum canlı izle! Fox TV Mahkum 7. yeni bölüm canlı izle! Mahkum dizisi yeni bölümde neler olacak? Mahkum dizisi 7. bölüm izle!

MAHKUM CANLI İZLE

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MAHKUM DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Mahkum her Perşembe günü saat 20.00'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

MAHKUM DİZİSİ KONUSU NE?



İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

MAHKUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Barış'ın kedi fare oyunu artık bitti. Şimdi şartlar eşit durumda.

Aynı çatı altında yaşayan bu iki düşman, asıl hesaplaşmalarına başlarlar. Fırat'ın hatırlamasıyla birlikte köşeye sıkışan Barış, ondan tamamen kurtulmanın bir yolunu bulmuştur. Planını devreye sokacağı anda hiç beklemediği bir karşı hamle ile baş başa kalır.

Bir yandan Barış ile kozlarını paylaşmaya devam eden Fırat, diğer yandan koca İstanbul'da kaybolan kızı Nazlı'nın peşindedir. Cemre sayesinde Nazlı'ya adım adım yaklaşır. Ancak Nazlı'ya giden yol, Cemre için tehlikeli sulardan geçmektedir. Hem Nazlı'yı bulmak hem de Barış'a karşı elini güçlendirmek isteyen Fırat, ateşten gömleği giymeye karar verir. Peki Nazlı'yı Barış'tan önce bulabilecek midir?

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaza yapan Büge, olayın şokundayken yardımına Barış yetişir. Sevdiği kadının hapse girmesine gönlü el vermez. Büge'nin suçunu üstlenir. Fakat bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Bağlantılarını kullanıp Fırat'ın koğuşuna yerleşmeye karar verir. Dört duvar arasında kalıp, Fırat'ın neler hatırlayıp hatırlamadığını öğrenmenin peşine düşecektir.

Nazlı'nın yaşadığını öğrenip yeniden umutlanan Fırat; cinayet gecesi ile ilgili kilit bir an daha hatırlar. Bir yandan hafızasının sınırlarını zorlayıp, bir yandan kızına ulaşmalıdır. Nazlı'ya giden yol, gizemi çözülemeyen Ali'den geçer. Fırat'a en büyük yardım yine Cemre'den gelecektir.

İki düşman, ilk defa aynı çatının altındadır. Acaba Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı?

MAHKUM OYUNCULARI KİMLER?

Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut

Elçin Sangu

İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari

Seray Kaya

Melike İpek Yalova : Büge

Hayal Köseoğlu : Sasha

Hakan Karsak

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