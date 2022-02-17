Mahkum canlı izle! Fox TV Mahkum 10. yeni bölüm canlı izle! Mahkum dizisi yeni bölümde neler olacak?
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Mahkum canlı izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Mahkum, MF Yapım imzalı, Aralık 2021'de FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Mahkum canlı izle! Fox TV Mahkum 10. yeni bölüm canlı izle! Mahkum dizisi yeni bölümde neler olacak? Mahkum dizisi 10. bölüm izle!
İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?
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Mahkum her Perşembe günü Fox TV'de ekranlara gelecek.
"Adalet er ya da geç yerini bulacak!"
Rafi'nin büyük meydan okuması karşısında seçim yapmak zorunda kalan Barış, yeni bir yola girmek üzeredir. Savaş'ın karanlık geçmişini aydınlatmaya çalışırken, ailesini korumak için büyük mücadele vermeye devam eder. İşlemediği günahların bedelini ödeme zamanı gelmiştir. Zaman, Barış'ın aleyhine akmaya başlar.
Fırat'a desteğini gizlice sürdüren Cemre, Tahir ile ilgili büyük bir sırrı öğrenir. Fırat'a büyük ızdırap verecek bu sırrı açıklayabilecek midir?
Alevlerin içinde kalan Fırat, ona ve arkadaşlarına bu komployu kuran ismin peşindedir. Cehennemin ortasından kurtulmaya çalışırken, zekasıyla bunu fırsata çevirir. Büyük kaçış planında önemli bir koz öğrenmiştir. Ya bu cezavinden kaçacak ya da burada ölecek. Fırat büyük sona bir adım daha yaklaşır. Bu dört duvar arasından çıkabilecek midir?
Tüm riskleri göze alıp kızına kavuşan Fırat, yaralı halde köşeye sıkışmıştır. Barış ve Sasha'dan köşe bucak kaçarken, dönüm noktası olacak bir karar vermek zorunda kalır. Fırat'ın en büyük yoldaşı her zamanki gibi Cemre olacaktır.
Nazlı'yı kaybedince elindeki en büyük kozdan olan Barış, onu yeniden bulabilmek için tüm gücüyle harekete geçer. Bu köşe kapmaca oyununda, büyük bir hamle yapmaya karar verir. Fırat'a karşı olan mücadelesinin yanında, bir de Savaş'ın geçmişinden gelen gizemli adam eklenir. Kim bu adam? Savaş Yesari neyin peşindeydi?
Barış'ın başlattığı oyun sona doğru yaklaşır. Fırat Nazlı'yı koruyabilecek midir?
Onur Tuna
İsmail Hacıoğlu
Seray Kaya
Melike İpek Yalova
Hakan Karsak
Anıl İlter
Tugay Mercan
Hayal Köseoğlu
Muharrem Türkseven
Bülent Seyran
Furkan Kalabalık
Burcu Cavrar
Alara Bozbey
Gürberk Polat
Murat Şahan
Gökhan Tercan
Alya Sude Mazak
İlker Yağız Uysal
Bülent Düzgünoğlu
Hakan Salınmış
Nihal Koldaş
Ve Mehmet Ulay