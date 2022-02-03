Mahkum beybaba kimdir? 'Beybaba' Hakan Salınmış kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan Salınmış dizileri ve filmleri

Mahkum beybaba kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni dizi Mahkum'un her bölümü büyük beğeni topluyor. Dizinin büyük ses uyandırmasının ardından araştırılan konular arasında oyuncuları da yerini aldı. Mahkum beybaba gerçek adı nedir? Hakan Salınmış kaç yaşında, dizileri, filmleri neler?

MAHKUM KONUSU

Fırat Bulut, İstanbul Adliyesi'nde görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Başarılı bir savcı olan Fırat, eşi Zeynep ve 5 yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşar. Ancak bir gün uyandığında son 4 ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur. En son hatırladığı anısı, kızının doğum gününü kutladığı gecedir. Şok ve dehşet içinde; karısını ve kızını öldürmekle suçlandığını fark eder. İkinci duruşması yaklaşmaktadır ve müebbet cezasına çarptırılmıştır. Karısını ve kızını gerçekten öldürmüş müdür? Cumhuriyet savcısı Fırat Bulut'un hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesarilerin halefleri olan ikiz kardeşlerden Barış Yesari'nin davasıdır. Barış Yesari'nin evinde bir genç kız öldürülmüştür. Hafızası geçici olarak mı yoksa sonsuza dek mi kaybolmuştur teşhis konulamayan Fırat Bulut, masumiyetini kanıtlamak için hem hatırlamak hem hayatta kalmak hem de cezaevinden kaçmak zorundadır.

MAHKUM BEYBABA KİM?

Savcı Fırat ile aynı nezarethanede yer alan beybaba karakterini Hakan Salınmış canlandırıyor.

HAKAN SALINMIŞ KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Hakan Salınmış, 3 Nisan 1964 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk olarak Ferhunde Hanımlar dizisi ile ekranlara geldi ve bu dizideki rolüyle tanındı. Muhteşem Yüzyıl Kösem, Şeref Meselesi, Sevdaluk, Çocuklar Duymasın, Deniz Yıldızı, Yalancı Yarim, Aliye ve Bizim Evin Halleri dizilerinde rol almıştır.

Hakan Salınmış, her aldığı son projelerden 2016-12017'de Vatanım Sensin dizisinde Eşref karakterine hayat verdi, 2018'de Tek Yürek dizisinde Belediye Başkanı olarak yer aldı. 2020'de Ramo dizisinde Süleyman karakterini canlandırdı, ayı yıl Arıza ve İyi Günde Kötü Günde dizilerinin kadrolarında yer aldı. Yeni projelerde yer almaya devam ediyor.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Modern Kadın (TV Dizisi 2021)

Mahkum (Yaşlı Mahkum, TV Dizisi 2021)

Yakamoz (TV Dizisi 2021)

Doğduğun Ev Kaderindir (Ali Rıza, TV Dizisi 2021)

Şeref Bey (Abidin, TV Dizisi 2021)

Bir Denizaltı Hikayesi (TV Dizisi 2021)

Arıza (Muhittin, TV Dizisi 2020)

İyi Günde Kötü Günde (Halil, TV Dizisi 2020)

Ramo (Süleyman, TV Dizisi 2020)

Bayi Toplantısı (Sinema Filmi 2020)

Çatlak (Muhittin, Sinema Filmi 2020)

Jet Sosyete (Yalçın, TV Dizisi 2019)

Tek Yürek (Belediye Başkanı, TV Dizisi 2019)

Hedefim Sensin (Temel Kaptan, Sinema Filmi 2018)

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Mehmet, Sinema Filmi 2017)

Aslan Ailem (Vedat Aslan, TV Dizisi 2017)

Vatanım Sensin (Eşref, TV Dizisi 2016-2017)

Seni Seven Ölsün (İdris, Sinema Filmi 2016)

Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Tuncay, Sinema Filmi 2016)

Güzel İkili (TV Filmi 2016)

Zilin Sesi (Şahap, Sinema Filmi 2015)

Münafık Münafık (Sinema Filmi 2015)

Kara Bela Kara Bela(Palyaço, Sinema Filmi 2015)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Lala Mehmet Paşa, TV Dizisi 2015)

Şeref Meselesi (Hakkı, TV Dizisi 2014)

Bana Masal Anlatma (Hoca, Sinema Filmi 2014)

Sevdaluk (Hayati Özbalcı, TV Dizisi 2013)

Sen Kimsin? (Konuk Oyuncu, Sinema Filmi 2011)

Çocuklar Duymasın (Bora, TV Dizisi 2010-2013)

Deniz Yıldızı (Ahmet, TV Dizisi 2009-2012)

Kıskanmak (Hayrettin, Sinema Filmi 2009)

Adab-ı Muaşeret (Hüdaverdi, Sinema Filmi 2009)

Son Ağa (Orhan, TV Dizisi 2008)

Yalancı Yarim (Sami, TV Dizisi 2006)

Hisarbuselik (Hacı Yalvaç, TV Dizisi 2006)

Çinliler Geliyor (Hakkı, Sinema Filmi 2006)

Kadın Her Zaman Haklıdır (TV Dizisi 2005)

Sevinçli Haller (TV Dizisi 2004)

Aliye (Hadi, TV Dizisi 2004)

Ablam Böyle İstedi (Hulki, TV Dizisi 2004)

Hırsız Var! (Avukat Turgut Şaşmazel, Sinema Filmi 2004)

Pilli Bebek (Müdür, TV Dizisi 2003)

Kasabanın İncisi (Çil Mahmut, TV Dizisi 2003)

Fidan Hanım'a Ne Oldu (Sadık, TV Filmi 2001)

Bizim Evin Halleri (Civan Civelek, TV Dizisi 2000-2004)

Çiçeği Büyütmek (TV Dizisi 1998)

Ferhunde Hanımlar (Mehmet, TV Dizisi 1993)

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