Mahkum 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 10. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Mahkum 9. bölümde neler olacak?

Mahkum, MF Yapım imzalı, Aralık 2021'de FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Mahkum 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 10. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? 10. bölümde neler olacak?

MAHKUM DİZİSİ 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mahkum dizisi 10. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Bugünkü 9. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

MAHKUM DİZİSİ 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MAHKUM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hikayeyi baştan yazmanın vakti geldi.

Nazlı hamlesiyle Fırat'a büyük bir darbe vuran Barış, artık yok edecek kadar zarar verdiğinin farkındadır. Bundan sonra Barış ne isterse o olacaktır. Ama gizemli ve yaralı yüz, Barış'ı köşeye sıkıştırmaya devam eder. Kurtuluşun tek yolu bu adamın sırrını çözmekten geçer. Ancak hiç beklemediği anda büyük bir yol ayrımında bulur kendini.

Kızını Barış'a bırakmak zorunda kalan Fırat, oyunun kurallarını değiştirmeye karar verir. Dört duvar arasında eli kolu bağlı kalıp, bu savaşı sürdüremeyecektir. Büyük firar planının ilk adımını atmaya karar verir.

Hayatını ortaya koyacağı bu planda başarılı olabilecek midir?

MAHKUM DİZİSİ KONUSU NE?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

MAHKUM OYUNCULARI KİMLER?

Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut

Elçin Sangu

İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari

Seray Kaya

Melike İpek Yalova : Büge

Hayal Köseoğlu : Sasha

Hakan Karsak

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