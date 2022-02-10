Mahkum 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 10. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Mahkum 9. bölümde neler olacak?
- Güncelleme:
Ekranların beğenilen dizisi Mahkum bugün 9. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin 9. bölümünün ardından izleyiciler, Mahkum 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 10. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? 10. bölümde neler olacak? merak etti. Peki, Mahkum dizisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Mahkum, MF Yapım imzalı, Aralık 2021'de FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Mahkum 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 10. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? 10. bölümde neler olacak?
Mahkum dizisi 10. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Bugünkü 9. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.
MAHKUM DİZİSİ 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Hikayeyi baştan yazmanın vakti geldi.
Nazlı hamlesiyle Fırat'a büyük bir darbe vuran Barış, artık yok edecek kadar zarar verdiğinin farkındadır. Bundan sonra Barış ne isterse o olacaktır. Ama gizemli ve yaralı yüz, Barış'ı köşeye sıkıştırmaya devam eder. Kurtuluşun tek yolu bu adamın sırrını çözmekten geçer. Ancak hiç beklemediği anda büyük bir yol ayrımında bulur kendini.
Kızını Barış'a bırakmak zorunda kalan Fırat, oyunun kurallarını değiştirmeye karar verir. Dört duvar arasında eli kolu bağlı kalıp, bu savaşı sürdüremeyecektir. Büyük firar planının ilk adımını atmaya karar verir.
Hayatını ortaya koyacağı bu planda başarılı olabilecek midir?
İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?
Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut
Elçin Sangu
İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari
Seray Kaya
Melike İpek Yalova : Büge
Hayal Köseoğlu : Sasha
Hakan Karsak