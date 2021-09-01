Mahkemeler açıldı mı? Yeni adlı yıl başladı mı?
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Mahkemeler açıldı mı? Yeni adlı yıl başladı mı?

Mahkemeler açıldı mı? Yeni adlı yıl başladı mı?
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Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nin genelgesiyle 20 Temmuz'da başlayan adli tatil boyunca, adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilmişti. Peki, mahkemeler açıldı mı? Yeni adlı yıl başladı mı?

Mahkemeler açıldı mı? Yeni adlı yıl başladı mı? Dava, duruşma ve mahkemeler açıldı mı? sorularının yanıtları merak ediliyor. Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtayda da bu süreçte nöbetçi heyetler görev yaptı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında yer almadı. Adli tatilin sona ermesinin ardından 2021-2022 adli yılı yarın törenle başlayacak.

YENİ ADLİ YIL BAŞLADI MI?

Yargıtay yeni hizmet binasının açılışı ile 1 Eylül'den itibaren başlayacak adli yıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında katılacağı törenle yeni dönemine başlamış olacak. Yaklaşık 40 gün süren adli tatilde nöbetçi mahkemeler ve tutuklu dosyalara bakılırken, diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilmişti. Yargıtay, Danıştay'da sadece nöbetçi birimler görev yaparken Anayasa Mahkemesi ise adli tatil döneminde yer almadı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Adli tatilin sona ermesiyle birlikte başlayacak olan 2021-2122 adli yılı 1 Eylül itibariyle başlıyor. Belirli davaların görüldüğü adli tatilin sona ermesiyle birlikte mahkemeler açıldı, dava ve duruşmalar görülmeye başlandı.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Adli tatil, Hakim, savcı ve adliye çalışanlarının toplu olarak izne çıktığı tatil dönemine denir. Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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