Mahkemeden Torbalı seçimi kararı

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleşen ve CHP'nin adayı Mithat Tekin'in kazandığı seçim AK Parti tarafından yargıya taşınırken, seçimle ilgili karar çıktı.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleşen ve CHP'nin adayı Mithat Tekin'in kazandığı seçim AK Parti tarafından yargıya taşınırken, seçimle ilgili karar çıktı. Mahkeme, yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verdi.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un yaşamını yitirmesinin ardından yapılan belediye başkanlığı seçimini, CHP'nin adayı Mithat Tekin seçimi kazanmıştı. CHP'li Tekin'in son turda 17 oyla kazandığı seçim, 14 oy alan AK Parti adayı Özgür Erman Çağlar tarafından CHP grubu içinde kabinde fotoğraflama işlemi ve buna bağlı olarak üyelere baskı yapıldığı iddiasıyla yargıya taşınmış, İzmir 1'inci İdare Mahkemesi AK Parti kanadından delil, belediye tarafından da savunma istemişti. AK Parti tarafından yargıya taşınan seçim hakkında karar açıklandı. Süreçte ilgili belgeler mahkemeye ulaşırken, heyet Torbalı seçimi gündemiyle toplanarak karara vardı. Buna göre mahkeme heyeti, yürütmenin durdurulması talebini reddetti. Oy birliği ile alınan kararla seçimin usulsüz olmadığı ve geçerli olduğu ilan edildi.

Neler yaşandı?

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un görevi başında yaşamını yitirmesi sonrasında mecliste gerçekleşen başkanlık seçimi için CHP Mithat Tekin'i, AK Parti ise Özgür Erman Çağlar'ı aday göstermişti.

İlk turda CHP'li Tekin 16 oy alırken AK Parti'li Çağlar 15 oya ulaştı. Ardından 2'nci ve 3'üncü turda Tekin 17, Çağlar 14 oy aldı. Seçim Tekin'in zaferiyle sonuçlanırken, AK Parti'li Çağlar, oy kullanma kabinine telefonla girildiğini, fotoğraflama işlemi yapıldığını iddia etti ve meclis üyelerinin iradesinin baskı altına alındığı öne sürüldü. AK Parti ardından seçimi yargıya taşıdı. Bu arada CHP'li meclis üyesi Mustafa Akbıyık, seçimde AK Parti'ye oy attığını ilan ederek partisinden istifa etti. Akbıyık'la birlikte DEVA Partisi'nin tek meclis üyesi İlknur Demirtaş da AK Parti saflarına katıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı