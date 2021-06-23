Mahkeme Naci Şerifi Zindaşti hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulundu

Bakırköy'de Avukat Kudbettin Kaya'nın bir restoranda kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla öldürüldüğü davada olay esnasında yaralanan görgü tanıdığı dinlendi.

Bakırköy'de Avukat Kudbettin Kaya'nın bir restoranda kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla öldürüldüğü davada olay esnasında yaralanan görgü tanıdığı dinlendi. Mahkeme heyeti, firari sanık Naci Şerifi Zindaşti hakkında kırmızı bülten çıkarılması için gerekli talep de bulundu.

Bakırköy'de Avukat Kudbettin Kaya'nın bir restoranda kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin firari sanık Naci Şerifi Zindaşti'nin de aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada olay esnasında bacağından yaralanan görgü tanığı Tınaz Özdemir dinlendi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 2 tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı.

Olayda yaralanan aynı zamanda da görgü tanığı olan Tınaz Özdemir, "Hatırladığım kadarıyla olaydan 1 saat kadar önce olayın geçtiği restorana iş arkadaşlarımızla gitmiştim. Şüphelendiğim bir durum olmadı. Aniden silah seslerini duydum ve masanın altına doğru eğildim. 5-6 el silah sesi duydum, son kurşun da ayağıma isabet etti. Saldırganı gördüm ama eşkalini anlatamam. Yüzü kapalıydı hiçbir şey göremedim. Olaydan sonra 2 ay evde tedavi gördüm. Olayla ilgili hiçbir bilgim yok. Zaten adı geçen hiç kimseyi de tanımıyorum" beyanlarında bulundu.

Katılan Navdar Kaya'nın vekili Muhammed Benan Şenbayram, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi birleştirmeye muvafakat vermemiştir. Birleştirilme olmadığı için yargılamada gelinen aşama gözetilerek Zindaşti hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, firari sanık Naci Şerifi Zindaşti hakkında kırmızı bülten çıkarılması için gerekli yazışmaların yapılmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Ekim 2017 tarihinde Avukat Kudbettin Kaya'nın Bakırköy'de bir restorandayken kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradığı ve hayatını kaybettiği belirtilmişti. İddianamede, Zindaşti ile Orhan Ünğan ve İlhan Ünğan'ın husumetli oldukları, bu husumet sonucunda birçok kişinin öldürüldüğü bunlara ek olaral Büyükçekmece'de Zindaşti'nın kızı Arzu Şerifi Zindaşti ile şoför Devrim Öztunç'un öldürülmelerine ilişkin olaylara yer verilmişti. Kudbettin Kaya'nın bu davada sanıklarından birinin avukatı olduğu ve katıldığı bir duruşmada da öldürülmekten korktuğunu beyan ettiği anlatılmıştı. İddianamede Kudbettin Kaya'nın öldürülmesine ilişkin sanık Zindaşti'nin kimliği tespit edilemeyen bir kadın ve bir erkeği azmettirdiği, davanın diğer sanıklarının ise kimlikleri tespit edilemeyen bu kişilere eylemleri rahat gerçekleştirmeleri için sahte belgeler hazırladıkları ifade edilmişti.

Savcı, firari sanık Naci Zindaşti hakkında 'tasarlayarak öldürmeye azmettirme', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıldan 8 yıla kadar, diğer 10 sanık hakkında ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 25 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmalarını istemişti.

(Didem Köseoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı