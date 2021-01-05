Mahkeme kararıyla yaşı küçültüldü, verilecek cezada indirim istendi (2)

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Isparta'da, Mehmet Özçelik'in yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili tutuklu bulunan F.G.'nin olaydan 2 gün önce 18 yaşını doldurduğu ancak mahkeme kararıyla yaşının küçültüldüğü, bu nedenle de suça sürüklenen çocuk sıfatı almasına ilişkin Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut imzasıyla yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Yazılı ve görsel medyaya konu olan bazı haberlerde kasten öldürme suçunun zanlısı olan F.G.'nin Isparta 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ilamı ile yaşının küçültüldüğüne ve düzenlenen iddianamede olay tarihi itibarı ile cezasında yaş indirimi talep edildiğine dair 'Isparta'da mahkeme kararıyla yaşı küçültüldü, verilecek cezada indirim istendi' başlıklı haberlere ilişkin basın açıklaması yapma zarureti hasıl olmuştur. Bilindiği üzere 'Ceza Mahkemelerinin Ek Yetkisi' başlıklı CMK 218/2 maddesi 'Kovuşturma evresinde mağdur veya sanığın yaşının ceza hükümleri bakımından tespitiyle ilgili bir sorunla karşılaşılması halinde; mahkeme, ilgili kanunda belirlenen usule göre bu sorunu çözerek hükmünü verir' amir hükmünü içermektedir. Bu yasal düzenleme karşısında Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevi maddi gerçeği ortaya çıkartmak olduğundan hukuk mahkemesinin yaş tashihine ilişkin kararı ile bağlı değildir. Yüce mahkeme talep halinde veya re'sen bu hususu araştırmakla görevli ve yetkilidir. Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından takip edilmektedir. Söz konusu davanın duruşma safahatı henüz başlamış değildir. Bu çerçevede yargılama aşamasında maddi gerçeğin ortaya çıkartılması maksadıyla failin gerçek yaşının tespitine ilişkin mahkemeden talepte bulunulacaktır. Adaletin tecellisi için mücadele veren Cumhuriyet Başsavcılığımız kamu vicdanını rahatsız edecek herhangi bir oldu- bittiye asla müsaade etmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin ARKAN