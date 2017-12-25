Mahkeme, Hdp'li Aydoğan'ın Yakalama Kararının Kaldırılması Talebini Reddetti

Hakkında 103 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP'li milletvekili Nursel Aydoğan'ın yakalama kararının kaldırılmasına ilişkin talep mahkeme tarafından reddedildi.



Örgüte üye olmak, örgüt propagandası yapmak, 2911 Sayılı Kanuna muhalefet etmek, suç ve suçluyu övmek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve halkı kanunlara uymamaya tahrik etmek iddiasıyla 108 yıla kadar hapis istemi ile dava açılan Aydoğan'ın yargılanmasına Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya hakkında yakalama kararı bulunan Aydoğan katılmazken avukatları hazır bulundu. Avukatlar yaptıkları savunmanın ardından Aydoğan hakkında çıkarılan yakalama kararının kaldırılmasını talep etti.



Ara kararını açıklayan mahkeme, Aydoğan'ın avukatının talebinin reddedilmesini ve eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi. - DİYARBAKIR