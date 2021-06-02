Mahkeme Fulya Kalkavan'ı haklı buldu! Metin Şentürk'ün itirazı reddedildi
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Mahkeme Fulya Kalkavan'ı haklı buldu! Metin Şentürk'ün itirazı reddedildi

Mahkeme Fulya Kalkavan'ı haklı buldu! Metin Şentürk'ün itirazı reddedildi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Şarkıcı Metin Şentürk ile Fulya Kalkavan, 2014 yılında mahkeme kararıyla boşandı.

Şarkıcı Metin Şentürk ile Fulya Kalkavan, 2014 yılında mahkeme kararıyla boşandı. Mahkeme, Metin Şentürk'ün 150 bin lira tazminatın yanı sıra aylık 5 bin lira yoksulluk nafakası ödemesini istedi. Şentürk, nafaka ödememek için dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Fulya Kalkavan da boşanma davasının ardından eski eşine evlilik birliği içinde kazanılan malların paylaşımı için yeni bir dava daha açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi, 3 yıl önceki kararında Fulya Kalkavan'ı haklı bularak mal paylaşımı davasını kabul etti. Mahkeme, Şentürk'ün 4 milyon 337 bin 793 lira katılma alacağını 2015 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Fulya Kalkavan'a ödemesine karar verdi.

Metin Şentürk, mahkemenin bu kararına da itiraz ederek dava dosyasını ilk olarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf) taşıdı. Ünlü şarkıcı, itiraz dilekçesinde eski eşinin tanınan 'Kalkavan' ailesine mensup olduğunu, evlilik birliği içerisinde herhangi bir şekilde ne kişisel malları ne de çalışması ile maddi anlamda bir katkısı olmadığını belirtti. Şentürk, yerel mahkeme tarafından verilen kararın kaldırılmasını istedi.

Ancak İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemece verilen kararın yasaya uygun olduğu gerekçesiyle Şentürk'ün itirazını reddetti. Şarkıcı, İstinaf'ın ret kararı üzerine dava dosyasını bu defa Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, itirazları reddederek İstinaf'ın kararını onadı.

Kaynak: Hürriyet

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Mahkeme Fulya Kalkavan'ı haklı buldu! Metin Şentürk'ün itirazı reddedildi - Haberler Magazin
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