Mahir Ünal: "(Kılıçdaroğlu) Pyd'ye, Ypg'ye 'Bizim Arkadaşlar' Diye Hitap Ediyorsun"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Biz bu coğrafyada 4 terör örgütü ile mücadele ediyoruz. 15 Temmuz gibi bir belayı savuşturduk. Binlerce tır silah, Suriye'ye neden gönderiliyor? Kimin için gönderiliyor? Biz bir mücadele veriyoruz. 2023'ün, 2053'ün, çocuklarımızın, gençlerimizin, bu aziz milletin ve devletin beka mücadelesini veriyoruz." dedi.

Ünal, Elbistan Belediyesince Pınarbaşı Abdülhamithan Parkı'nda gerçekleştirilen Nevruz etkinlerinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hikayesinin millet aşkı olduğunu söyledi.

"Ülkesi için aşkla çalışan yorulmaz." diyen Ünal, "Biz 17 yıldan beri bir şeyin mücadelesini veriyoruz. Biz bu aziz milletin iradesi egemen olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' dediği egemenlik milletin olsun, devletle ilgili kararları milletin iradesi versin, devlet, milletinin emrinde olsun, bunun mücadelesini verdik ve sonunda millet kazandı, siz kazandınız. Bu işleri aşkla yaptık." diye konuştu.

Gençlerin ailelerini, ülkelerini ve bayraklarını sevmelerini isteyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet" sözlerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Çünkü Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Sünni ve Alevi'siyle biz tek milletiz, tek. İşte bu al bayrak, şehitlerimizin kanıyla sulanmış, rengini şehitlerimizin kanından almış ve bayrağımız için canımızı vermekten bir an olsun çekinmeyeceğiz. Nazlı bayrağımız, al bayrağımız bizim tek bayrağımızdır. 789 bin kilometrekaresiyle bu Anadolu coğrafyası, bizim tek vatanımızdır. Bizim devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'dir."

Daha sonra AK Parti Göksun Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun Aydın'ın proje tanıtım toplantısına katılan Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle ilgili, "Birileri 'Ne bekası?' diyor. Dünyadan haberi yok." ifadesini kullandı.

"Devletin beka mücadelesini veriyoruz"

Mahir Ünal, şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütleri PYD'yi, YPG'yi soruyorlar. Adam 'PYD, YPG bize saldırmaz' diyor. Doğru sana saldırmaz. Çünkü sen onlara 'Bizim arkadaşlar' diye hitap ediyorsun. Sana saldırmazlar ama Türk milletine saldırıyorlar. Atılan roketleri unutmadık. Biz bu coğrafyada 4 terör örgütü ile mücadele ediyoruz. 15 Temmuz gibi bir belayı savuşturduk. Binlerce tır silah, Suriye'ye neden gönderiliyor? Kimin için gönderiliyor? Biz bir mücadele veriyoruz. 2023'ün, 2053'ün, çocuklarımızın, gençlerimizin, bu aziz milletin ve devletin beka mücadelesini veriyoruz."

Kaynak: AA