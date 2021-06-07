Mahir Ünal: "İnşallah en kısa sürede hayvanları eşya ve mal olmaktan çıkaran düzenlemeyi TBMM'ye getireceğiz"
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Mahir Ünal: "İnşallah en kısa sürede hayvanları eşya ve mal olmaktan çıkaran düzenlemeyi TBMM'ye getireceğiz"

Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren - Haberler | Güncel

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın gelişi Soru soran basın mensubu AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın konuşması ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti MYK toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın gelişi

Soru soran basın mensubu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın konuşması ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti MYK toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mahir Ünal: 'İnşallah en kısa sürede hayvanları eşya ve mal olmaktan çıkaran düzenlemeyi TBMM'ye getireceğiz'
Mahir Ünal: 'İnşallah en kısa sürede hayvanları eşya ve mal olmaktan çıkaran düzenlemeyi TBMM'ye getireceğiz'
Mahir Ünal: 'İnşallah en kısa sürede hayvanları eşya ve mal olmaktan çıkaran düzenlemeyi TBMM'ye getireceğiz'
Mahir Ünal: 'İnşallah en kısa sürede hayvanları eşya ve mal olmaktan çıkaran düzenlemeyi TBMM'ye getireceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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Mahir Ünal: "İnşallah en kısa sürede hayvanları eşya ve mal olmaktan çıkaran düzenlemeyi TBMM'ye getireceğiz" - Haberler
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