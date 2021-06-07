Mahir Ünal: "İnşallah en kısa sürede hayvanları eşya ve mal olmaktan çıkaran düzenlemeyi TBMM'ye getireceğiz"
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın gelişi Soru soran basın mensubu AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın konuşması ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti MYK toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın gelişi
Soru soran basın mensubu
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın konuşması ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti MYK toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren