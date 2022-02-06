Mahçiçek: "Yerli ve yabancı 2 milyon misafir bekliyoruz"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kadın Kolları Teşkilat Başkanlığı Akdeniz Bölge Toplantısının programında Cumhuriyetin 100. yılında ev sahipliği yapacağı Expo 2023 projesini tanıttı.

Başkan Mahçiçek, belediye olarak kültür ve eğitimin öncelikleri olduğunu belirterek, "7 okul ve yurt, kütüphaneler, 7 havuz yaptık. Kırsal mahallelerimize de 65 adet bilgi ve kültür evi yaptık. Her sene Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor projemiz kapsamında 80 bin kitabı okuttuk öğrencilerimize. Sadece Onikişubat'ın değil il genelinde tüm okullarımıza dağıttık kitaplarımızı. Sonra ödüllü okuma sınavları yaptık. Üniversite hazırlık kurslarımızda 3 yılda 7 bin 5 yüz öğrencimizin üniversite kazanmalarına yardımcı olduk" dedi.

Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi'nin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Mahçiçek, "Kahramanmaraş'ın özel ürünlerinin satıldığı, sanat atölyelerinin bulunduğu bir Arasta Çarşımız var. Açık AVM yaptık. Masmavi görünümde devasa bir yapay göl var. Üzerinde kayıklarla gezinti yapılabilecek. 280 adet hobi evimiz var şehrin gürültüsünden uzakta baraj gölü ve yapay gölümüz manzarasında. Biz Expo alanımızın inşasını devletten bir kuruş almadan yüzde 70'ini yaptık, geri kalanını da yaparız. Cumhurbaşkanımız şehrimize geldiğinde kendisine de bir sunum yaptım ve bizi himayelerine almalarını talep ettim. Projemiz için büyükelçi tayin etti ve bizi uluslararası arenada temsil edecek. Büyükelçimiz ülkeleri davet ediyor şimdi. Kahramanmaraş'ın her şeyi var. Ülkemizde iplik üretiminin 3/1'i, çelik eşyanın yüzde 65'ini, dokumanın yüzde 17'sini, enerjinin yüzde 12'sini üretir. Eksiğimiz tanıtım. Cumhuriyetimizin 100. yılında Expo projemizle bu eksiği gidereceğiz. Şimdiden 25 ülke katılacağının taahhüdünü verdi, sayı daha da artacak" ifadesini kullandı.

Yerli ve yabancı 2 milyon misafir beklediklerini söyleyen Mahçiçek, "Çok araştırdık, çok hazırlandık. 2018 yılında 62 ülkenin delegelerinin karşı oyu olmaksızın bu projeye ev sahibi olmaya hak kazandık. Biz bu ülkenin geleceğine öncü olmamız lazım. Bir delikanlı çıktı İHA'ları SİHA'ları yaptı. Daha çok yapacağız. Belediyecilikte de öncü olmamız lazım. Genç nesli de yakalamamız lazım" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı - Yerel