Mahalleye dadanan hırsızlar bu kez 70 bin liralık malzeme çaldı

Mahalleye dadanan hırsızlar bu sefer 70 bin liralık malzeme çaldı Gazi Mahallesi'nde yaklaşık bir hafta önce bir iş yerine giren hırsızlar 20 bin TL değerindeki malzemeleri çalarak kayıplara karışmış ve hırsızlık anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilmişti.

Mahalleye dadanan hırsızlar bu sefer 70 bin liralık malzeme çaldı

İSTANBUL - Gazi Mahallesi'nde yaklaşık bir hafta önce bir iş yerine giren hırsızlar 20 bin TL değerindeki malzemeleri çalarak kayıplara karışmış ve hırsızlık anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilmişti. Aynı olayın bir benzeri bu defa 75. yıl Mahallesi'nde bulunan farklı bir iş yerinde yaşandı. Hırsızlar bu sefer 70 bin liralık malzeme çaldı.

Olay saat 07.00 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi 1331. Sokak'ta kapı ve pencere imalatı yapan bir iş yerinde yaşandı. 70 bin liralık malzeme çalan hırsızlar, yaklaşık bir hafta önce de başka bir iş yerinden 20 bin TL'lik malzeme çalmışlardı ve o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedilmişti. İş yeri sahibi ise, aynı araçla hem kendi dükkanı, hem de geçtiğimiz hafta arkadaşının dükkanının soyulduğunu belirtti. Polis ekipleri ise yaptıkları incelemenin ardından hırsızların yakalanması için çalışma başlattılar.

"Bundan bir hafta kadar önce tarif edilen araç ile hurdacılık yapan arkadaşımızın da işyerinden malzemelerini çalmışlardı"

20 yıllık emeklerinin çalındığını belirten Ümmet Türkoğlu, "Sabah saat 08.30 gibi dükkanı açmaya geldiğimizde kapı kilitlerinin kırıldığını ve içeride bulunan malzemelerin çalınmış olduğunu gördük yaklaşık 70 ile 80 bin TL arasında bir zararımız var. Hırsızlık anını ve kullanılan aracı bizim diğer işyerine gitmek için servise binen arkadaşlar görmüşler. Ancak bizim o saatte müşteriye malzeme verdiğimizi sandıkları için müdahale etmemişler. Bundan bir hafta kadar önce tarif edilen araç ile aynı olan ve hurdacılık yapan arkadaşımızın da işyerinden malzemelerini çalmışlardı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik