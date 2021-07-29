Mahallesi küle dönen vatandaş: "Yapan varsa iki gözü kör olsun, sürüne sürüne kalsın"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mahallesi küle dönen vatandaş: "Yapan varsa iki gözü kör olsun, sürüne sürüne kalsın"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Mahallesi küle dönen vatandaş: "Yapan varsa iki gözü kör olsun, sürüne sürüne kalsın" Alevlerin sardığı mahallede 1 okul ve 3 ahır küle döndü Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangının sıçradığı Evrenleryavşi Mahallesi'nide 3 ahır ve bir okul küle döndü.

- Mahallesi küle dönen vatandaş: "Yapan varsa iki gözü kör olsun, sürüne sürüne kalsın"

Alevlerin sardığı mahallede 1 okul ve 3 ahır küle döndü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangının sıçradığı Evrenleryavşi Mahallesi'nide 3 ahır ve bir okul küle döndü. Mahalle sakinlerinden, Süleyman Öztürk, yangına sebebiyet verenlere beddualar etti. Öztürk, "Yapan varsa iki gözü kör olsun, sürüne sürüne kalsın. Allah ona en büyük musibeti versin" dedi.

Manavgat ilçesine bağlı Evrenleryavşi Mahallesini saran alevler, ortalığı küle çevirdi. Yangın dolayısı ile boşaltılan mahallede ilk belirlemelere göre 3 ahır ve 1 okul yandı. Mahallede bulunan zeytin ağaçları da yangından etkilendi. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği mahallede söndürme çalışmalarına mahalleli de destek verdi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

"Yapan varsa iki gözü kör olsun"

Öte yandan 2 gündür aralıksız devam eden yangınlara mahalleli tepki gösterdi. Yangının sabotaj olduğunu düşünen mahalleli, beddualar okudu. Mahalle sakinlerinden Süleyman Öztürk, Söyleyecek bir sözünün olmadığını belirterek insanların neyin ne olduğunu görmesi gerektiğini belirtti. Öztürk, çıkan yangınların kaza sonucu olmadığını düşündüğünü belirterek, "Bu köyde büyüdüm. 2 gündür yangının içerisinde savaşıyoruz. Planlı yapılmış olduğunu düşünüyorum. Yapan varsa iki gözü kör olsun, sürüne sürüne kalsın. Allah ona en büyük musibeti versin. Evlerimizi boşalttık" diye konuştu.

"Bunu yapanları rabbim cennet yüzü göstermesin"

Yangına sebep olanlara beddua eden bir başka mahalle sakini Davut Erdem ise, "Antalya'da ofisimden geldim. Bunu yapanları rabbim cennet yüzü göstermesin. İnsanlığa sığmaz bir hareket. İnsanlar zehirlendi. Şuanda konuşmakta zorlanıyorum. 2 tane ev kurtarabildik. Yapabildiğimiz bu" şeklinde konuştu.

"Can kaybımız yok ama mal kaybımız çok fazla"

Bir başka vatandaş ise itfaiyelerin müdahalesinden memnun olduğunu belirterek, "Köyümüz yanıyordu, iyi ki itfaiyeler geldi. Her tarafımız yandı. Yüzde 90 sabotaj olduğunu düşünüyorum. Kimse ormanını yakmaz. Köy boşaltıldı. Tarlalarımız yandı. Can kaybımız yok ama mal kaybımız çok fazla" ifadelerini kullandı.

Mahallesi küle dönen vatandaş: 'Yapan varsa iki gözü kör olsun, sürüne sürüne kalsın'
Mahallesi küle dönen vatandaş: 'Yapan varsa iki gözü kör olsun, sürüne sürüne kalsın'
Mahallesi küle dönen vatandaş: 'Yapan varsa iki gözü kör olsun, sürüne sürüne kalsın'
Mahallesi küle dönen vatandaş: 'Yapan varsa iki gözü kör olsun, sürüne sürüne kalsın'
Mahallesi küle dönen vatandaş: 'Yapan varsa iki gözü kör olsun, sürüne sürüne kalsın'
Mahallesi küle dönen vatandaş: 'Yapan varsa iki gözü kör olsun, sürüne sürüne kalsın'
Mahallesi küle dönen vatandaş: 'Yapan varsa iki gözü kör olsun, sürüne sürüne kalsın'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk

Manavgat'taki can pazarı gün yüzüne çıkıyor! Cayır cayır yanan mahalleden zor kurtuldular
Manavgat'taki can pazarı gün yüzüne çıkıyor! Cayır cayır yanan mahalleden zor kurtuldular
Manavgat'taki yangında can veren çiftle ilgili kahreden detay: Kapılar kilitliydi
Manavgat'taki yangında can veren çiftle ilgili kahreden detay: Kapılar kilitliydi
Manavgat'taki yangında sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşlarına boğuldu
Manavgat'taki yangında sera ve ağaçları yanan kadınlar gözyaşlarına boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Bilgiç Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Metin Oktay Burak Elmas Hakan Reçber Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mahallesi küle dönen vatandaş: "Yapan varsa iki gözü kör olsun, sürüne sürüne kalsın" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 19:03:49. #1.14#

title