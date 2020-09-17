Evleri basan yılan ve akrepler mahallelinin uykularını kaçırdı
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Evleri basan yılan ve akrepler mahallelinin uykularını kaçırdı

Kocaeli'de bir mahalle, evlerine giren yılan ve akrepler nedeniyle zor günler geçiriyor. Bölgenin temizlenmesini isteyen bölge halkı, kendilerinin ve çocuklarının can sağlığı için korku yaşıyor.

17.09.2020 09:53 | Son Güncelleme: 17.09.2020 10:29

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, evlerine giren yılan ve akrepler nedeniyle korku içerisinde yaşayan vatandaşlar, hayvanların barındığı ot ve çalıların olduğu alanın temizlenerek ilaçlama yapılmasını istedi.

İLAÇLANMASINI İSTİYORLAR

Darıca Abdi İpekçi Mahallesi Ayazma Caddesi üzerindeki evlerde oturan vatandaşlar, yılan, akrep ve fareler nedeniyle korku içerisinde yaşıyor. Mahalleli, evlerine giren akrep, yılan ve fareler nedeniyle zor anlar yaşarken, zaman zaman itfaiyeden de yardım istiyor. Vatandaşlar, hayvanların barındığı evlerinin çevresindeki ot ve çalıların olduğu alanın temizlenmesini ve ilaçlama yapılmasını, bunun da sürekli hale getirilmesini istedi.

"ÇOCUKLARIMIZI SOKACAKTI"

Tedirgin olduklarını belirten Kezban Akbulut, "Dün gece de yine bir akrep yakaladık. Eğer görmeseydik belki de uykudaki çocuklarımızı sokacaktı" dedi. Sevda Pelek otların biçilmesini, ilaçlama yapılmasını isteyerek, "Artık bıktık, bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. Arkadaşımın evine 3 tane yılan girdi, itfaiye gelip çıkardı. Biz ilgi istiyoruz" diye konuştu.

Evleri basan yılan ve akrepler mahallelinin uykularını kaçırdı

Kaynak: DHA

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