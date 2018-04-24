Mahalleli Çok Talep Ettiği Alt Geçide Kavuştu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde karayolunda yaşanan kazalar nedeniyle alt geçit yapılıyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi İçerisu Mahallesi sakinleri, mahallerinden geçen D400 karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyenlerin sık sık kazalarla karşılaştığını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'dan yardım istemişti. Büyük mağduriyet yaşayan mahallelinin alt geçit sorunu mahalle Muhtarı Bektaş Kalkan'ın girişimi Belediye Başkanı Mehmet yıldırır ve Milletvekili Şamil tayyar'ın desteği çözüme kavuşuyor. Girişimlerin ardından başlayan altgeçit yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Çalışmalar nedeniyle Milletvekili Tayyar ve belediye Başkanı Yıldırır'a teşekkür eden Muhtar Kalkan, "Mallarını otlatmaya götüren ve tarlalarına gitmek isteyen mahalleli, karayolunun 15. kilometresinde araç ve yayaların karşıdan karşıya geçerken kazalara maruz kalıyordu. Çok büyük sıkıntı yaşanıyordu. Girişimlerimiz sonuç verdi, alt geçit yapım çalışmalarına başlandı. Çalışmalar halen sürüyor. Destek veren emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP