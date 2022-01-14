Mahallede Köylerde, Kültür-Sanat her yerde!

Kepsutkaymakamlığının 05.11.2021 tarihli makam onayı ile gerçekleşen ziyaret bir gün sürdü. Saat 12.30'da Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda; BalSanat Yönetim kurulu başkan yardımcısı Mualla Can'ın açılış konuşmasınıİl Kültür Müdürlüğü temsilcisi Numan ÖZEL'İN konuşması izledi.

BalSanat ressamlarının canlı resim performansı öğrenciler tarafından ilgi ile izlendi. Ressamlar uygulamalı olarak akrilik boyama ve baskı resim çalışmalarını öğrenciler ile birlikte yaptılar.

Geleneksel Sanatlardan Kültür Bakanlığı sanatçısı usta öğretici Neliman Özkarasu "Ebru" sanatında örnekler verdi ve öğrencilere de Ebru örnekleri yaptırıldı.

Akerdeon, Kanun ve ritm sazlar eşliğinde müzik dinletisi sunuldu. Gösteriler ortaokul öğrencilerinin yanı sıra ilkokul ve ana sınıfı öğrencileri tarafından ilgi ile izlendi.

Köy muhtarı Harun ERÇETİN'E , Okul müdürü Arif Çam'ave KepsutBelediye başkanı İsmail CANKUL adına Kültür ve Sanat işleri müdürü Murat BAYTUR'a teşekkür belgeleri tevcih edildi.

Öğrencilere ise resim malzemeleri ve kitap kırtasiye malzemelerindenoluşan hediye paketleri verildi.

Dernek başkan yardımcısı Mualla CAN;Eğitim, Bilim ve Sanat üzerine öğrenciler ile sohbet etti, onların sorularını cevapladı.Sınıf öğretmenlerinin denetiminde,ressamların yönlendirmeleri ve rehberliği ile öğrencilere teknik bilgiler de verildi. Okul öğretmenlerinin uyarısıyla sanata ilgi duyan yetenekli öğrenciler ile tanışıldı, gerekli öneriler yapıldı.

İl Kültür ve turizm müdürlüğü temsilcisi Numan ÖZELprogram sonunda Okul ve BalSanat yetkililerine teşekkür etti. Öğrencilere hitaben de; Türk kültür değerlerini öğrenin ve sahip çıkınız,çevreyi ve doğayı koruyunuz, okulunuzu temiz tutunuz, büyüklerinizevearkadaşlarınıza saygılı davranınız" dedi.

Bu projenin hayata geçirilmesiyle; köy okulu öğrencilerinin sanata ilgi duymalarını sağlamak, onları sanatsal çalışmalara teşvik etmek, öğrenciler ile sanat arasında bir köprü kurulması ve aralarından yeteneklilerin keşfedilmesi gibi hedeflere ulaşmada önemli bir adım atılmış oldu.

Etkinlik sonrası Okul müdürü Arif ÇAM, okul idareci ve öğretmenleri ile Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği sanatçıları anı fotoğrafı çektirdiler. Program 15.30'da sona erdi.

Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği iç tüzüğündeki amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmalarda; "sanat eğitimini" odak noktası edinmiş,kamu yararına hizmet etmeyi,resmi kurum ve kuruluşlara desteğini sürdürmeyi ilke edinmiştir.

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