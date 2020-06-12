Mahalle sakinlerinden "sularının akmadığı" iddiasıyla oturma eylemi
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Mahalle sakinlerinden "sularının akmadığı" iddiasıyla oturma eylemi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir mahallenin sakinleri, sularının akmadığı iddiasıyla oturma eylemi yaptı.

12.06.2020 17:43 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:50

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir mahallenin sakinleri, sularının akmadığı iddiasıyla oturma eylemi yaptı.

Arpacadede Mahallesi meydanında bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki boş şişe ve kovalarla bir süre oturma eylemi yaptı.

Muhtar Cahit İşler, yaptığı açıklamada, 3 yıldır mahallelerinde su sorunu yaşadıkları söyledi.

Yaklaşık bir aydır musluklarından su akmadığını ifade eden İşler, "Bayramda gelen misafirlerimiz bile mağdur oldukları için bir iki gün durup dönüyor. Bu sorunun çözüme bağlanmasını istiyoruz. Gerçekten çok mağduruz. Bıçak kemiğe dayanmadı, deldi geçti. Sabah kalkıyoruz, yüzümüzü yıkamaya su bulamıyoruz. Çok az akan mahalle çeşmelerinde millet su doldurmaya çalışıyor." dedi.

Sorunun sadece içme suyu olmadığını, banyo yapamadıklarını, çamaşır yıkayamadıklarını dile getiren İşler, "Kadınlarız kızlarımız sürekli ellerinde çamaşır bulaşık yıkıyor. Bir gün, iki gün, üç gün idare ettik de 3 yıldır yaz ayları tamamen susuz geçiyor. Belediyeye sürekli gidiyoruz. 'Proje yaptık, borular yeni geldi, ormandan izin alamadık, onay bekliyoruz.' denilerek sürekli oyalanıyoruz." diye konuştu

Mahalle sakinlerinden Ramazan Aydoğdu ise kadın olan Belediye Başkanı'nın hallerinden anlaması gerektiğini belirterek, "En çok susuzluğu çeken bayanlarımızdır. Bayramımızda su yok, yaz boyu su yok. Şurada küçük bir çeşmemiz var, insanlar bir elinde baston, bir elinde su bidonu ile geliyor. Bu yazı da susuz geçirmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Şehriban Karakaya da senede 3-4 ay sularının akmadığını anlatarak, "Hastalık var, elinizi ayağınızı yıkayın diyorlar, su yok ki yıkasak. Yetkililer bize bir çare bulsun." dedi.

Öte yandan meydanda akan çeşme başında su sırası bekleyen kadınların ellerindeki boş kovalara su doldururken bazılarının ise çamaşır yıkadığı görüldü.

Mahalle sakinlerinden 'sularının akmadığı' iddiasıyla oturma eylemi

Kaynak: AA

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