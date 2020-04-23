Mahalle sakinleri sosyal mesafeyi kuralına uyup, 23 Nisan'ı kutladı KONYA'nın Seydişehir ilçesine bağlı Taraşcı Mahallesi'nde vatandaşlar, Kaymakamlıktan aldıkları resmi izinle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı mahalle meydanında kutladı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesine bağlı Taraşcı Mahallesi'nde vatandaşlar, Kaymakamlıktan aldıkları resmi izinle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı mahalle meydanında kutladı.

Daha önce belde statüsünde olan ve 650 haneli Taraşçı Mahallesi sakinleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istedi. Bunun üzerine Taraşcı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyesi Mustafa Bağcı, mahalle muhtarı aracılığıyla vatandaşların bu talebini Kaymakam Aydın Erdoğan'a iletti. Kaymakam Erdoğan, sosyal mesafe kurallarına uyulması kaydıyla kutlama töreni düzenlenebileceğini söyledi.

Bunun üzerine mahalleli, sosyal mesafe kurallarına uyarak ellerinde Türk bayraklarıyla mahalle meydanında kutlama töreni düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından derneğe ait araçtaki ses sistemiyle, çocuklar için günün anlam ve önemine ilişkin müzikler eşliğinde sokak aralarında gezildi. O anlar da mahalleli tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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Kaynak: DHA