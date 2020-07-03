Mahalle muhtarı çocukları oyuncakla sevindirdi
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Mahalle muhtarı çocukları oyuncakla sevindirdi

Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, bir hayırsever tarafından kendilerine bağışlanan oyuncakları, çocuklara vererek onların yüzünü güldürdüİstiklal Mahallesi Muhtarlığına oyuncak almak için gelen çocukların ateş ölçer yardımıyla...

03.07.2020 15:41 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:56

Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, bir hayırsever tarafından kendilerine bağışlanan oyuncakları, çocuklara vererek onların yüzünü güldürdü

İstiklal Mahallesi Muhtarlığına oyuncak almak için gelen çocukların ateş ölçer yardımıyla vücut sıcaklıkları ölçüldü. Daha sonra oyuncağını seçen çocuklara Türk bayrağı ile "Çocuklar İçin Fotoğraflarla Nutuk" kitabını da hediye edildi.

Muhtar Hüseyin Alparslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların mutlu olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çocukların gözlerinden mutluluklarının okunduğunu ifade eden Alparslan, "Kitabı bize ileten Odunpazarı İlçe Belediye Bakanı Kazım Kurt'a ve oyuncakları bağışlayan hayırsevere çok teşekkür ediyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların gözlerindeki ışık bizi de mutlu ediyor. Çocukları sevindirmek bizi memnun ediyor." diye konuştu.

Mahalle muhtarı çocukları oyuncakla sevindirdi

Kaynak: AA

Manşet

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