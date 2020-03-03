Mahalle Konakları hayata geçiyor

03.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:13

İlk olarak Kaletepe Mahallesinde yapımı ve tefrişatı tamamlanan Mahalle Konağı açıldı.

Kaletepe'ye Farklı Bir Hava

Hizmeti Kırıkkalelilerin ayağına götürmeyi hedefleyen Kırıkkale Belediyesi, Mahalle Konaklarının açılışını bire birer hayata geçirmeye başladı. Kırıkkale'nin nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu semtler arasında bulunan Kaletepe Mahallesinde hizmete giren Mahalle Konağı buraya şimdiden farklı bir hava katmış oldu. İlk misafirlerini ve kursiyerlerini kabul eden Mahalle Konağı, semt sakinlerinin birlikte olabileceği, kitap – gazete okuya bilecekleri, günün her saati kahvesini – çayını içip sohbet edebilecekleri, nezih bir ortamda mahallerinin sorunlarını dile getirip çözüm bulabilecekleri, bir birinden farklı kurslara ev sahipliği yapabilecek mekan olacak.

Mahallelilerimizi Çaya Bekliyoruz

Mahalle konaklarının eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetlerin mahale sakinlerinin yaşamlarına katkı sağlayacağını söyleyen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 5 mahallede konak yapımını tamamladıklarını, ilk olarak tefrişat eksiği giderilen Kaletepe Mahalle Konağının açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Saygılı Mahalle Konakları ile ilgili olarak "Fiziki görünümü ile kültürümüzün yansımasını istedik, buralara mahallelilerimiz gelip uğrasınlar, otursunlar, aralarındaki dostlukları komşuluklarını geliştirsinler istiyoruz. Mahalle konağımızda çaylarını, kahvelerini içecek olan mahallelilerimizin problemlerinin yerinden tespit edip sorunların çözüldüğü yerler olmasını hedefliyoruz" dedi.

Kurslar – Eğitimler Verilcek

Semt sakinlerinin ilgi göstereceklerine inandıkları Mahalle Konaklarının ayrıca düzenlenecek olan bir birinden farklı kurslara da ev sahipliği yapacağını belirten Saygılı, kadınlarımızın sosyal yaşama katılmaları açısından önemli bir yer olacağına inandıkları Mahalle Konaklarında "kadınlarımız için Halk Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte tel kırma kursu, ebru, ahşap boyama, takı tasarımı gibi el sanatları kurslarının yanı sıra , kuran kursu, yabancı dil eğitimi, okuma yazma bilmeyenler için okur yazarlık kursları" düzenlemeyi planladıklarını belirtti. Gençlerimiz için de sınavlara hazırlık kurslarının yanı sıra saz-gitar kurslarının verilmesini planladıklarını belirten Saygılı Mahalle Konaklarının haftanın 6 günü açık olacağını belirtti.

Kadınlardan Başkan Saygılı'ya Teşekkür

Kaletepe Mahallesi sakinleri için son derece nezih bir ortamın hazırlandığı Mahalle Konaklarında genç çiftler için evlilik öncesi ve yuvalarını kurduktan sonra aile danışmanlığı hizmeti verilmesi böylelikle de sağlam aile temellerinin atılması hedefleniyor. Çocuklar için bir parkta barındıran Kaletepe Mahalle Konağının ilk kursiyerleri ile bir araya gelen Saygılı, Mahalleli bayanlar ile sohbet etti. Mahalle konağından duydukları memnuniyeti dile getiren bayanlar Başkan Saygılı'ya teşekkür ettiler. Bayanlar "Başkanımızın özellikle bayanlarımıza vermiş olduğu desteğe teşekkür ediyoruz. Burada alacağımız kurslar ile aile ekonomimize katkı sağlayacağız, yine Başkanımız Saygılı burada bir birinden farklı kurslar, eğitimler seminerler vermeyi, sağlık konularında bilgi alabileceğimiz programlar düzenlemeyi hedefliyor. Bu konak mahallemize farklı bir renk ve heyecan kattı."dediler.

Kaynak: Bültenler