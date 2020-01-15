Magnus Carlsen satranç tarihine geçti
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Magnus Carlsen satranç tarihine geçti

Norveçli satranççı Büyük Usta Magnus Carlsen, yenilmezlik serisini 111 karşılaşmaya çıkararak dünya rekoru kırdı.

15.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:02
Magnus Carlsen satranç tarihine geçti

Norveçli satranççı Büyük Usta Magnus Carlsen, yenilmezlik serisini 111 karşılaşmaya çıkararak dünya rekoru kırdı.

'nın Wijk aan Zee kasabasında düzenlenen Steel Turnuvası'nın 4. turunda Jorden van Foreest ile berabere kalan 29 yaşındaki Carlsen, satranç tarihine geçti.

Uluslararası Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yenilmezlik serisini 111 maça çıkaran son dünya şampiyonu, Rus Sergei Tiviakov'un 2005'ten bu yana elinde tuttuğu dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Kaynak: AA
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