Magnum, Dünyaca ünlü şarkıcı ile iş birliğini duyurdu
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Magnum, Dünyaca ünlü şarkıcı ile iş birliğini duyurdu

Magnum, Amerikalı ünlü şarkıcı ve söz yazarı Halsey ile bir araya geldiği global kampanyasında, herkese 'Gerçek Hazzın' peşinden gitmeleri için ilham ve cesaret vermeyi amaçlıyor.

Magnum, Dünyaca ünlü şarkıcı ile iş birliğini duyurdu
10.07.2020 00:39 | Son Güncelleme: 10.07.2020 01:36

Magnum, Halsey ile birlikte bugüne kadar ki en cesur kampanyasını duyurdu. Haz dolu her bir günün anlamlı olduğuna inanan Magnum, global kampanyasının lansmanını gerçekleştirdi. Uluslararası müzik fenomeni, şarkıcı, söz yazarı, aktivist, yaratıcı ve renkli kişiliğiyle tanınan Halsey, Magnum ile birlikte herkese gerçek hazzın peşinden gitmeleri için ilham ve cesaret vermeyi amaçlıyor. Magnum'la iş birliğine imza atan Halsey, müzik, sanat ve kültürün önündeki engellerin kaldırılmasını ve desteklenmesini savunuyor. Kendini ve inandıklarını her platformda ön plana çıkaran çok yönlü sanatçı; "Kendimi hep korkusuzca ifade ettim. Çünkü kendini olduğun gibi ifade etmeden ve özgün sesler yükselmeden sanatın ve sanatçının gerçek hazzı yansıtamayacağını düşünüyorum. Çevremi de her zaman yargı ve eleştiri korkusu olmadan kendini özgürce ifade etmeye teşvik ettim. Herkesi eşsiz olduklarını hatırlamaya ve hazzın kendileri için gerçekten ne anlama geldiğini keşfetmeye cesaretlendiren bu kampanyada, Magnum ile iş birliği yapmaktan çok mutluyum. Amacımız, herkesin özgünlüğünü gururla ortaya koyması için ilham olabilmek" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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