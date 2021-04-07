Mağdur besiciye 3 gebe inek verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mağdur besiciye 3 gebe inek verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mağdur besiciye 3 gebe inek verildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 9 büyükbaş hayvanı elektrik akımına kapılarak telef olan Ramazan Yılmaz'a verdiği sözü yerine getirerek, 3 gebe inek hediye etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 9 büyükbaş hayvanı elektrik akımına kapılarak telef olan Ramazan Yılmaz'a verdiği sözü yerine getirerek, 3 gebe inek hediye etti.

Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi'nde geçtiğimiz ay Ramazan Yılmaz'a ait ahırda 9 inek elektrik akımına kapılarak telef olmuştu. Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla Yılmaz'ın yaralarını sarmak üzere Bozova'ya giden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, teknik inceleme yapmıştı. Başkan Muhittin Böcek, zor durumda kalan Ramazan Yılmaz'a 3 gebe inek desteği sözü vermişti.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkan Muhittin Böcek'in destek sözünü verdiği 3 gebe ineği Ramazan Yılmaz'a teslim etti. Büyük sevinç yaşayan Yılmaz, Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür ederek, "İneklerimiz öldüğünde kimse bize yardım etmez diye düşünmüştük. Meğerse yalnız değilmişiz. Muhittin Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çocukluğunda ailesinin inekleri olduğunu, kendisinin de süt parasıyla okuduğunu öğrendim. Ben de Muhittin Başkanımızın gönderdiği ineklerden gelen kazancı, onun gibi vatana hayırlı evlat yetiştirmek için kullanacağım" diye konuştu. - ANTALYA

Mağdur besiciye 3 gebe inek verildi
Mağdur besiciye 3 gebe inek verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Caner Erkin Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mağdur besiciye 3 gebe inek verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 15:57:06. #1.16#
title