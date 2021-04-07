Mağdur besiciye 3 gebe inek verildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 9 büyükbaş hayvanı elektrik akımına kapılarak telef olan Ramazan Yılmaz'a verdiği sözü yerine getirerek, 3 gebe inek hediye etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 9 büyükbaş hayvanı elektrik akımına kapılarak telef olan Ramazan Yılmaz'a verdiği sözü yerine getirerek, 3 gebe inek hediye etti.

Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi'nde geçtiğimiz ay Ramazan Yılmaz'a ait ahırda 9 inek elektrik akımına kapılarak telef olmuştu. Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla Yılmaz'ın yaralarını sarmak üzere Bozova'ya giden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, teknik inceleme yapmıştı. Başkan Muhittin Böcek, zor durumda kalan Ramazan Yılmaz'a 3 gebe inek desteği sözü vermişti.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkan Muhittin Böcek'in destek sözünü verdiği 3 gebe ineği Ramazan Yılmaz'a teslim etti. Büyük sevinç yaşayan Yılmaz, Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür ederek, "İneklerimiz öldüğünde kimse bize yardım etmez diye düşünmüştük. Meğerse yalnız değilmişiz. Muhittin Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çocukluğunda ailesinin inekleri olduğunu, kendisinin de süt parasıyla okuduğunu öğrendim. Ben de Muhittin Başkanımızın gönderdiği ineklerden gelen kazancı, onun gibi vatana hayırlı evlat yetiştirmek için kullanacağım" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı