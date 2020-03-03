Magdalalı Meryem Filmi
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Birinci yüzyılda kutsal topraklarda geçen film, yeni bir hayat arayışı içinde olan, esrarengiz kadın Magdalalı Meryem’in hayatını konu ediyor. Küçük bir balıkçı kasabasında, geleneksel yapıdaki ailesiyle yaşayan Meryem, baskılarla sınırlandırılan hayatını bırakıp yeni bir harekete katılmaya karar veriyor. Karizmatik lider İsa’nın hareketine katılan Meryem, onun öğretilerini takip ederek Kudüs’e gider. Meryem kendisini Kudüs’te Hristiyanlığın doğuş hikayesinin ortasında bulacaktır.
Garth Davis yönetmenliğindeki filmde Magdalalı Meryem’i Rooney Mara canlandırıyor.
Yönetmen: Garth Davis
Senaryo: Helen Edmundson, Philippa Goslett
Oyuncular: Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor, Ariane Labed, Ryan Corr, Sarah-Sofie Boussnina, Tahar Rahim, Lubna Azabal, Hadas Yaron, Shira Haas, Lior Theodoridis, Charles Babalola, Tsahi Halevi , Tawfeek Barhom, Uri Gavriel, Giovanni Cirfiera, Jacopo Olmo Antinori, Zohar Shtrauss , Michael Moshonov , Giorgio Caputo, Francesco Scianna, Roy Assaf, Giacomo Fadda
Filmin Türü: Tarih
Orijinal Adı: Mary Magdalene
Yapımcı Firma: See Saw Films
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 120 dk.
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com