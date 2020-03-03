Magdalalı Meryem Filmi

03.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:58

Birinci yüzyılda kutsal topraklarda geçen film, yeni bir hayat arayışı içinde olan, esrarengiz kadın Magdalalı Meryem’in hayatını konu ediyor. Küçük bir balıkçı kasabasında, geleneksel yapıdaki ailesiyle yaşayan Meryem, baskılarla sınırlandırılan hayatını bırakıp yeni bir harekete katılmaya karar veriyor. Karizmatik lider İsa’nın hareketine katılan Meryem, onun öğretilerini takip ederek Kudüs’e gider. Meryem kendisini Kudüs’te Hristiyanlığın doğuş hikayesinin ortasında bulacaktır.

Garth Davis yönetmenliğindeki filmde Magdalalı Meryem’i Rooney Mara canlandırıyor.

Yönetmen: Garth Davis

Senaryo: Helen Edmundson, Philippa Goslett

Oyuncular: Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor, Ariane Labed, Ryan Corr, Sarah-Sofie Boussnina, Tahar Rahim, Lubna Azabal, Hadas Yaron, Shira Haas, Lior Theodoridis, Charles Babalola, Tsahi Halevi , Tawfeek Barhom, Uri Gavriel, Giovanni Cirfiera, Jacopo Olmo Antinori, Zohar Shtrauss , Michael Moshonov , Giorgio Caputo, Francesco Scianna, Roy Assaf, Giacomo Fadda

Filmin Türü: Tarih

Orijinal Adı: Mary Magdalene

Yapımcı Firma: See Saw Films

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 120 dk.

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com