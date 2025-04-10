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Zuhal Topal'ın efsane gelin adayı Songül'ün son hali olay oldu

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Bir dönemin ünlü gelin adayı Songül, uzun bir aranın ardından TikTok videosuyla yeniden gündeme geldi. Ekranlara dönmek istediğini söyleyen Songül'ün son hali kısa sürede viral oldu.

Bir döneme damga vuran ancak daha sonra RTÜK tarafından yasaklanan evlilik programlarında söylediği şarkılarla fenomen haline gelen Songül uzun zamandır ortalarda yoktu.

Zuhal Topal'ın efsane gelin adayı Songül'ün son hali olay oldu

TİKTOK VİDEOSUNDA ORTAYA ÇIKTI

Bir döneme şarkıları, özgüveni ve renkli karakteri ile damga vuran Songül bir TikTok videosunda ortaya çıktı. Ekranlara geri dönmek istediğini söyleyen Songül'ün son hali kısa sürede gündem oldu.

Zuhal Topal'ın efsane gelin adayı Songül'ün son hali olay oldu

"DİZİLERDE OYNAMAYA KARAR VERDİM"

Songül'ün TikTok'ta yayınlanan videoda "Tekrar karşınıza çıkmaya çalışacağım. Tekrar televizyonda yayınlara, filmlerde, dizilerde oynamaya karar verdim. İnşallah tez zamanda tekrardan sizlerle olmak istiyorum. Hepinizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Efsane gelin adayı Songül için sosyal medyada "Yaşlanmış", "Yıllar acımamış", "Değişmiş" gibi yorumlar yapıldı.

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Zuhal Topal'ın efsane gelin adayı Songül'ün son hali olay oldu
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıcemalettin acar :

karanlıkta görsen,altın edersin.

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