Zeynep Sever Demirel, doğum sonrası kaç kilo verdiğini ve sırrını açıkladı
2009 Belçika Güzellik Kraliçesi ve milli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, üçüncü kez anne oldu. Sosyal medyada aktif olan Demirel, doğum sonrası hızla formuna döndüğünü ve kilo verdiğini takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede fit bir görünüme kavuşan Demirel, kilo verme sürecini paylaşırken protein ve sebze ağırlıklı beslendiğini vurguladı.
Hem zarafetiyle hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Zeynep Sever Demirel, takipçileriyle etkileşimini sürdürüyor. Instagram'da gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliği sırasında en çok merak edilen konulardan biri olan doğum sonrası sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
SEKİZ KİLO FAZLALIK KALDI
Demirel, hamileliği boyunca yaklaşık 30 kilo aldığını belirterek, "Hepsi gitmedi aslında ama neredeyse 2.5 ayda 20 kiloyu verdim. Bu, önceki hamileliklerime göre en hızlı toparlandığım dönem oldu," dedi. Vücudunda hâlâ 8 kilo fazlalık kaldığını dile getiren Demirel, yaz aylarına kadar formunu yeniden yakalamayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.
SEBZE VE PROTEİN TÜKETTİM
Nasıl kilo verdiğini ise ünlü isim şu sözlerle açıkladı: Eve geldim. Bilgisayardan araştırma yaptım. Süt arttıran ve bebeği sağlıklı besleyecek ürünler tükettim. Bol su içtim, sebze ve protein ağırlıklı beslendim.