Zeynep Sever Demirel, doğum sonrası kaç kilo verdiğini ve sırrını açıkladı

Hem zarafetiyle hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Zeynep Sever Demirel, takipçileriyle etkileşimini sürdürüyor. Instagram'da gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliği sırasında en çok merak edilen konulardan biri olan doğum sonrası sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SEKİZ KİLO FAZLALIK KALDI

Demirel, hamileliği boyunca yaklaşık 30 kilo aldığını belirterek, "Hepsi gitmedi aslında ama neredeyse 2.5 ayda 20 kiloyu verdim. Bu, önceki hamileliklerime göre en hızlı toparlandığım dönem oldu," dedi. Vücudunda hâlâ 8 kilo fazlalık kaldığını dile getiren Demirel, yaz aylarına kadar formunu yeniden yakalamayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

SEBZE VE PROTEİN TÜKETTİM

Nasıl kilo verdiğini ise ünlü isim şu sözlerle açıkladı: Eve geldim. Bilgisayardan araştırma yaptım. Süt arttıran ve bebeği sağlıklı besleyecek ürünler tükettim. Bol su içtim, sebze ve protein ağırlıklı beslendim.