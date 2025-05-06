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Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş bebeklerinin cinsiyetini açıkladı
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TRT'nin ilgiyle izlenen yapımlarından Teşkilat dizisinde Altay karakterine hayat veren başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş ile ünlü moda tasarımcısı eşi Zeynep Mayruk, ilk bebeklerini bekliyor. Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte kameraların karşısına çıkan çift, hem heyecanlarını paylaştı hem de bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıkladı.

27 Haziran 2024'te Çeşme'de sade bir törenle dünyaevine giren Sarıtaş ve Mayruk çifti, anne-baba olmanın eşiğinde olmanın mutluluğunu yaşıyor. Katıldıkları davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tolga Sarıtaş, "İkimiz de ilk öğrendiğimizde büyük bir şaşkınlık yaşadık. Duygularımız çok yoğun. Şu an beşinci aydayız ve sabırsızlanıyoruz. En büyük temennimiz, bebeğimizi sağlıkla kucağımıza almak" dedi. Sarıtaş'ın sözlerinin ardından mikrofonu devralan Zeynep Mayruk ise heyecanını gizleyemedi. Mayruk, "Evet, bir erkek bebek bekliyoruz. Tolga da ben de çok mutluyuz, hayatımızın en özel dönemindeyiz" ifadelerini kullandı.

Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

İlk kez ebeveyn olmanın tatlı telaşını yaşayan ünlü çiftin, bebek odası ve doğum hazırlıklarına başladıkları öğrenildi. Sarıtaş, oyunculuk kariyerinin en yoğun dönemlerinden birini yaşarken, babalığa hazırlık sürecinde eşine de destek olmaya özen gösteriyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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