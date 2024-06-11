Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz

Geçtiğimiz yaz Alican Ayyıldız ile ilişkisini bitiren Zeynep Bastık, gönlünü oyuncu Serkay Tütüncü'ye kaptırdı. Kenan Doğulu'nun doğum gününde öpüşürken görüntülenen çiftte Tütüncü'nün yaptığı açıklama kafaları karıştırdı.

"ACELE ETMİYORUZ"

Dün akşam bir davete katılan Serkay Tütüncü, Muhabir Online muhabirinin Zeynep Bastık'ı sorması üzerine "Acele etmiyoruz. Birbirimizi tanıyoruz, yakın arkadaşlarımızı tanıştırıyoruz" ifadelerini kullandı. Bastık da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Ortada net bir şey yok, tanıma aşamasındayız" demişti.

Survivor ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve yarışmadan sonra birçok dizi ile film projesinde yer alan Serkay Tütüncü, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde rol alıyor.