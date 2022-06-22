Zerrin Özer Müziği Bıraktığını Açıkladı

Zerrin Özer hayranları ünlü sanatçının sosyal medya paylaşımı ile adeta şoke oldu. Pop müziğinin sevilen ismi Zerrin Özer, sosyal medya paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.

90'lı yıllara damga vuran 64 yaşındaki sanatçı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kötü haberi verdi.

KENDİ İRADEMLE NOKTALADIM

Uzun bir süredir müzik dünyasından uzak bir yaşam süren Zerrin Özer, Instagram paylaşımı ile sevenlerini üzdü. Ünlü sanatçı paylaşımı ile müzik kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

İşte Zerrin Özer'in o paylaşımı...

Zerrin Özer paylaşımında "Kıymetli dostlarım! Ben Zerrin Özer..! Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ederim. Zerrin Özer" ifadelerini kullandı.

HAYRANLARINI ŞOKE ETTİ

Zerrin Özer'in bu paylaşımına üzülen hayranları ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Üzdünüz, bizi Zerrin Hanım, çok üzgünüm, bizi yürekten üzdünüz, İnşallah biraz dinlenir yine müzik dünyasına dönersiniz, sizi ve duruşunuzu seviyoruz, bu gerçek olamaz inanamıyorum" gibi yorumlarda bulundu.

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