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Zara'nın sahne tarzına Yeliz Yeşilmen'den eleştiri!

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Verdiği kilolarla dikkat çeken Zara'nın sahne tarzı da değişti. 9 kilo veren Zara, sahnede iddialı kıyafet seçimleri yapmaya başladı. Zara'nın bu tarz değişikliği, Yeliz Yeşilmen'in de dikkatinden kaçmadı.

Bir süredir zayıflamasıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Zara, sahne tarzında da değişiklik yaptı. Kilo verdikten sonra daha cesur kıyafetler tercih eden Zara'nın son sahne kostümünü gören Yeliz Yeşilmen, sessiz kalamayıp dikkat çeken bir yorum yaptı.

Sevilen Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, son dönemde sesiyle olduğu kadar sahne kıyafetleriyle de gündemde.

Zayıflayan ve tarzında değişiklikler yapan ünlü şarkıcı, "Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm" demişti.

"ZARA DA AÇTI..."

Sahnesinde siyah, pencere detaylı bir elbise seçen Zara'yı gören Yeliz Yeşilmen, "Hanım hanımcığım kızımız Zara da açtı sonunda ne yapsın kadın yıllarca güzelliğini esirgedi baktı ki sadece sesle olmuyor dikkat çekmek için dekolte kıyafet de lazım yani sahne şovu da önemli yani bence çok güzel görünüyor da çok şaşırdım" yorumunda bulundu.

Zara'nın sahne tarzına Yeliz Yeşilmen'den eleştiri!

Ünlü ismi zaman zaman sevenleri de tarzı nedeniyle eleştiriyor.

9 KİLO VERMİŞTİ

Daha önce 9 kilo verdiğini duyuran Zara, D vitamini takviyesi ve kabak çekirdeği yağı kullanarak sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini söylemişti.

Zara'nın sahne tarzına Yeliz Yeşilmen'den eleştiri!
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıJokerAllame:

lokum gibi

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Yeliz Yeşilmen de herkese laf sokuyor artık kendisi üretsin insnalara laf atmak yerine çook eskiden oyunculuk yaptı senelerdir boşta

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