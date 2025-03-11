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Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum

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Ünlü oyuncu Zafer Algöz, İstanbul Havalimanı'nın otoparkına 22 saatliğine bıraktığı otomobili için bin 225 lira ödemek zorunda kaldığını belirterek isyan etti. Algöz, "Artık bazı şeylere yuuhh demek yeterli değil, ohaaa ohaaa diyorum. Allah vicdan versin" dedi.

Ünlü oyuncu Zafer Algöz, İstanbul Havalimanı otoparkında yaşadığı sorunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Otoparkın fahiş fiyatlarına tepki gösteren Algöz, isyan etti.

"ALLAH VİCDAN VERSİN"

22 saat havalimanı otoparkına bıraktığı otomobili için bin 225 lira ücret ödediğini belirten Algöz, "Arabayı 22 saatliğine İstanbul havaalanı otoparkına bıraktım. 1225 TL istediler. Bilseydim alana yakın bir otelde suit oda tutardım. Araba da keyfine bakardı... Artık bazı şeylere yuuhh demek yeterli değil, ohaaa ohaaa diyorum. Allah vicdan versin."

Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum

Kullanıcılardan bazıları Algöz'ün paylaşımının altına 22 saatlik otopark ücretinin 540 lira olduğunu, ünlü oyuncunun ödediği ücrette hata veya yanlışlık olabileceğini belirtti. Bazı kullanıcılar ise hayat pahalılığına dikkat çekerek her gün artan fiyatlara isyan etti.

Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum
Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMahfuz Demirtaş:

Bir dizi sahnesinde kazandığın parayada yuh diyorum

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Saati 55 liraya gelir, ki US$1.5 eder... Dunya havaalanlari park ucretlerine baktim (sizde bakin google dan) gunluk 45 ile 100 dolar... Turkiye sartlarina gore pahali gorunebilir gunluk 55-60 dolar ama, dunya ile kiyasla, uygun bile denebilir... Dolayisi ile yorumlarda arkadaslarin dedigi gibi, sen bir dizi basina film basina ohaaa fiyatlar aliyorsun... havaalani tarifnamesi de muhakkak yazilidir giriste vs. bence sen oha demek icin yazmissin o mesaji...

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Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

havaalanlarının soygun yeri olduğunu bilmeyen var mı.?

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Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

dün Ankara'da kizilayda 40 dk ya 200 verdim abi.yazik gerçekten

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Haber YorumlarıAli:

o Da bir şey mi ? Hava alanlarında 1 Karton Bardak Çay 255 TL , 1 Simit 200 TL Afiyet olsun bok kazık yemeler ??

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

siz isyan ediyosanız emekli maaşı ile geçinmek zorunda olan insanlar ne yapsın

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Haber YorumlarıHasan Can:

İnsanları yanlış yönlendirmeyin, İstanbul havalimanı 22 saatlik kapalı otopark ücreti : 540 TL 22 saatlik açık otopark : 380 TL

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