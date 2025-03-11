Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum

Ünlü oyuncu Zafer Algöz, İstanbul Havalimanı otoparkında yaşadığı sorunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Otoparkın fahiş fiyatlarına tepki gösteren Algöz, isyan etti.

"ALLAH VİCDAN VERSİN"

22 saat havalimanı otoparkına bıraktığı otomobili için bin 225 lira ücret ödediğini belirten Algöz, "Arabayı 22 saatliğine İstanbul havaalanı otoparkına bıraktım. 1225 TL istediler. Bilseydim alana yakın bir otelde suit oda tutardım. Araba da keyfine bakardı... Artık bazı şeylere yuuhh demek yeterli değil, ohaaa ohaaa diyorum. Allah vicdan versin."

Kullanıcılardan bazıları Algöz'ün paylaşımının altına 22 saatlik otopark ücretinin 540 lira olduğunu, ünlü oyuncunun ödediği ücrette hata veya yanlışlık olabileceğini belirtti. Bazı kullanıcılar ise hayat pahalılığına dikkat çekerek her gün artan fiyatlara isyan etti.