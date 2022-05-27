"Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural kendisini böyle savundu: Sözlerim çarpıtıldı - Haberler

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"Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural kendisini böyle savundu: Sözlerim çarpıtıldı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Neler Oluyor Hayatta programının yorumcusu Hakan Ural, canlı yayında Z kuşağının oy kullanmasına yönelik bir takım açıklamalar yapmıştı. Ural'ın söyledikleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü sunucu, sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.

Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında 27 Mayıs 1960 olaylarının sorulduğu bir sokak röportajında vatandaşların birçoğunun cevapları değerlendirildi. Ural, Z kuşağı için "Farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım" dedi.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Ural, "Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle ilgili yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun, ideolojik olarak olgunlaşmış düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun" diyen Ural, "Belirleyicisin. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Ben rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence" dedi. Ural'ın bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

'Z kuşağı oy kullanmamalı' diyen Hakan Ural kendisini böyle savundu: Sözlerim çarpıtıldı

"SÖZLERİM ÇARPITILDI"

54 yaşındaki yorumcu, elen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından uzun bir yazı paylaştı. Ural, sözlerinin çarpıtıldığını ve kasıtlı olarak kendisinin Z kuşağının hedefi haline getirildiğini söyledi.

İşte Ural'ın o paylaşımı;

'Z kuşağı oy kullanmamalı' diyen Hakan Ural kendisini böyle savundu: Sözlerim çarpıtıldı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Neler Oluyor Hayatta, Hakan Ural, Z Kuşağı, Magazin, Haberler

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Yorumlar (4)

Furkan Öztürk Öztürk:

Delikanlı ol bari "evet dedim" de.. onu bile yapamıyorsun yazık....

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gngr xxx:

Hakan sen işine bak o z kuşağı varya sosyal medyada üzer seni ayrıca bunu söylemek için bi avantamı aldın hayırdır saçmalıyorsun bnce sus

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Yorumcu Birisi:

Aynen hiçbir şey bilmiyoruz siz çok bildiniz ülke MÜKEMMEL biz oy kullanırsak felaket olacak.

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