Yüzyüzeyken Konuşuruz Grubunun Bas Gitaristi Şiddet İddialarıyla Gündeme Geldi

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun bas gitaristi Can Tunaboylu hakkında şiddet iddialarıyla gündeme geldi. Sevgilisi Aybike Çelik tarafından paylaşılan darp görüntüleri kan dondurdu.

"13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum.

Dışarı tek çıkabildiğim gün şahsın konseriydi, konser günü grup arkadaşlarına ve menajerlerine gözümü gösterdim, şahıs sahnedeyken diğer müzisyen arkadaşlara suratımdaki makyajı silerek anlatmak istedim, burada istenmiyorsun diye üzerime gelindiği için uğradığım şiddeti ve incittiğimi sandığım kolumu (aslında kırık olan) ve gözümün morluğunu anlatamadım.

Gösteremedim ve yaşadığım şok ve Stockholm sendromu nedeniyle yine şahısa sığınmak durumunda kaldım" diyen Aybike Çelik'in açıklamaları sosyal medyayı salladı.

GRUPTAN AYRILDIĞINI DUYURDU

Can Tunaboylu iddiaları yalanlayarak "Yargı süreci sonuçlanıp hakkımdaki iftiralar neticeleninceye dek grup arkadaşlarıma ve bizlere çalışan kıymetli ekibe zarar vermemek adına bir süre dinlenmek üzere karar aldığımı bilginize sunarım" diyerek gruptan ayrıldı.

SORUŞTURMA 9 EKİM'DE BAŞLATILDI

Aybike Çelik'in şikayeti sonrasından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 9 Ekim'de "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Soruşturmada Adli Tıp Kurumu'ndan rapor bekleniyor.

ANNESİ DE ÇOK ÜNLÜ

Sosyal medya hesabından moraran gözü ve kırılan kolunu paylaşan Aybike Çelik, Can Tunaboylu tarafından darbedildiğini ve günlerce eve kapatıldığı ileri sürdü.

Şiddet iddiasıyla gündeme gelen ve konu yargıya taşındığı için masumiyet karinesini zedelememek adına sessiz kalacağını söyleyen Tunaboylu'nun annesi sayısız projede yer alan Ayşe Tunaboylu olduğu çıktı.

CAN TUNABOYLU ÖZÜR DİLEDİ

Çelik'in iddiaların ardından sessizliğini bozan gitarist Can Tunaboylu ise olayın yargıya taşındığını belirterek şu ifadeleri kullandı: Değerli dinleyici ve takipçilerim;

Böyle bir olayla gündeme geldiğim için gerçekten üzgünüm. Maalesef gerçeğe aykırı pek çok beyan içeren bu açıklama karşısında konu karşılıklı olarak çok daha önce yargıya taşınmış olduğundan, soruşturmanın gizliliğine zarar vermemek ve değerini bugün çok iyi anladığım masumiyet karinesini zedelememek adına şimdilik sessizliğimi mazur görün.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin