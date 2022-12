Sevgilisini, gecenin 4'ünde aldatıldığı adamın evine bıraktı! Hasan Can'dan anında 'tren' yorumu geldi

Hasan Can Kaya'nın sunduğu konuşanlar programında bir seyircinin anlattığı aldatılma anısı, sosyal medyada gündem oldu. Başından geçen geçenleri anlatan seyirci, "Üniversitedeyken sevgilim aynı zaman içinde beş kişiyle aldattı. Beşinci benim. Bir gün kızla gece 2'ye kadar kafede oturduk.

"GÖTÜRDÜĞÜM EV İKİNCİ ÇOCUĞUNUN EVİYMİŞ"

Arkadaşlarım var, oraya geçeceğim, aralarını ben düzelteceğim dedi. Ben de dedim saat sabahın 4'ü başına bir şey gelmesin, götürüp bırakayım... Götürdüm. O götürdüğüm aslında ikinci çocuğun eviymiş." ifadelerini kullandı.

"KIZ İYİ Kİ SENİ TREN YAPMIŞ"

Öte yandan seyirci "Kendini en suçlu hissettiğin an neydi?' sorusuna, 'İlk üçe girememek' yanıtını verirken, en kıskandığı kişinin 1. kişi olduğunu aktardı. Bu cevabın üzerine Hasan Can Kaya, seyirciye, "Kız iyi ki seni tren yapmış. Her vagonu değerlendirdin" dedi.