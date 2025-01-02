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Yüsra Geyik'ten öpüşme sahnesi itirafı

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Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakteriyle tanınan Yüsra Geyik, öpüşme sahneleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, öpüşme sahnelerinde hiçbir şey hissetmediğini söyledi.

Uzun yıllar rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden ani bir kararla ayrılan ve sonraları Bozkır, Aile ve Taş Kağıt Makas gibi çok sayıda projede yer alan Yüsra Geyik, dizilerdeki öpüşme sahneleri hakkında gündem olacak itiraflarda bulundu.

Şimdilerde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerinde yer aldığı Bir Gece Masalı dizisinde boy gösteren başarılı oyuncu, Yasemin Şefik'in 'Uyduruk Sonlar' programındaki açıklamalarıyla dikkat çekti.

Şefik'in "Herkesin merak ettiği, oyunculuk dünyasının en çok sorulan sorusu öpüşme sahnesi. Öpüşme sahnelerinde karşılıklı ne konuşuyorsunuz?" sorusuna yanıt veren oyuncu, "Açı ayarlarken durmak daha beteri. O esnada hiçbir şey hissetmiyorsun" şeklinde konuştu.

Yüsra Geyik'ten öpüşme sahnesi itirafı

Sunucu ise "Ay bir de ağzı kokuyorsa?" diyerek sorusunu daha da köpürtünce Geyik, "Onları hissedersin tabii. Ama başka türlü bir şey hiç olamıyor. Önceden beğendiğin bir insanla bilmiyorum... Benim başıma gelmedi. Belki o ana kadar gıdıklar ama sonra yine olmazsın" diye yanıt verdi.

Geyik'in bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Yüsra Geyik'ten öpüşme sahnesi itirafı

Yüsra Geyik'ten öpüşme sahnesi itirafı

Yüsra Geyik'ten öpüşme sahnesi itirafı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

e zaten eskrt gibsiniz

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