Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı
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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı
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Arka Sokaklar, Camdaki Kız ve Aile gibi reyting rekorları kıran dizilerde rol alan Yüsra Geyik, yazın gelişiyle birlikte tatil moduna giren ünlü isimler arasına katıldı. Şu günlerde tatilini Katar'ın göz kamaştıran sahillerinde geçiren oyuncu, Instagram'da paylaştığı cesur dans videosuyla sosyal medyada fırtına estirdi.

Şöhreti, ' Arka Sokaklar' dizisiyle yakalayan Yüsra Geyik, kariyerine çocuk yaşta başlamıştı. 34 yaşında olan oyuncu güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak hafızalarda yer edinen Yüsra Geyik, şimdilerde sıcak havanın tadını çıkarıyor. Yüsra Geyik, yazın sıcaklığını sahile taşıdı. Tatil sezonunu açan ünlüler kervanına katılan Geyik, şu sıralar Katar'ın göz alıcı sahillerinde sıcak havanın tadını tatil yaparak çıkarıyor.

Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı

KUMSALDA GÖZ ALICI DANS!

34 yaşındaki güzel oyuncu, hafızalara kazınan "Zeliş" karakterinin ötesine geçerek bu kez ekran değil sahil performansıyla gündeme geldi. Gün batımında kızgın kumlarda bikinisiyle yaptığı cesur dansı, sosyal medyada adeta fırtına gibi esti. Neşeli ve kıvrak figürleriyle göz kamaştıran Geyik'in paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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