Yürek Çıkmazı... ÜÇ KARDEŞ HESAPLAŞIYOR!

Yürek Çıkmazı'nın onuncu bölümünde neler olacak:

Feride'nin ani rahatsızlığı, yemeni konusunu açıklığa kavuşturmak isteyen Zeynep'in elini kolunu bağlar.

En azından düşük tehlikesi geçinceye kadar, Kıvanç'a ve Feride'ye yaptığı baskıyı ertelemek zorunda kalır.

Öte yandan Birsen'i eve almayı kafasına koyan Yılmaz, Yusuf'un aklını çelmeye devam eder.

Ahlak ve namustan bahsederken laf arasında İlker'in adını geçirir.

Eve gelen Yusuf, ablasının kuaförü eve çağırdığını öğrenince Seray'ın üzerine yürür.

O güne kadar Yusuf'u hiç öyle görmemiş olan Birsen endişelense de gelmekte olan tehlikenin büyüklüğünü hayal bile edemez.

Kıvanç'tan beklemedikleri bir davet alan Halil ve Birsen, Feride'nin yanına giderler.

O gece üç kardeş için hem bir hesaplaşma gecesi hem de barışmak için yeni bir fırsat olacaktır.

Yılmaz'ın ani gelişi tüm planları alt üst eder. Üç kardeşin yolları yeniden ayrılır.

Tutunacak hiçbir dalı kalmayan Halil için artık sığınacak tek yer Cennet'tir.