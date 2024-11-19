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Yunus Emre, Acun Ilıcalı'ya verdiği zararı açıkladı! Rakam öyle böyle değil

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Survivor All Star'ın iddialı yarışmacıları arasında yer alan Yunus Emre Özden yarıştığı dönemde arkadaşlarıyla yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme geliyordu. Verdiği tepkiler de çok konuşulan Özden, son paylaşımında kanala 15-20 milyona yakın zarar verdiğini belirterek Acun Ilıcalı'ya tavrından dolayı övgüler dizdi.

Survivor'da aldığı cezalarla All Star'a damga vuran Yunus Emre özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyordu. Yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla adından söz ettiren Yunus Emre'nin Aleyna'yla arasındaki arkadaşlık o dönem çok konuşulmuştu.

ACUN ILICALI "ŞÜKREDELİM" DEMİŞTİ

Acun Ilıcalı'nın Yunus Emre'ye kızması yarışmaya damga vurmuştu. Konseyde Acun Ilıcalı, Hakan'a olay sırasındaki yorumu sebebiyle sitem ederken, Yunus Emre için de "Ben uslanmam diyorsun, ben düzelmem diyorsun. Hep beraber şükredelim ya 'Yunus Emre bize dalmadı' diye" demişti.

KANALA VERDİĞİ ZARARI AÇIKLADI

Yaşadığı gerilimlerle sık sık gündeme gelen Yunus Emre bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Kanala ciddi zararlar verdiğini ifade eden Yunus Emre, "Kanala 15-20 milyona yakın zarar verdim. RTÜK'tü 2 tane jetskiydi… Hala gülerek ittiriyor koca yürek ben olsam hazır önüme düşmüşken tekmeyi tokadı basardım. Şakayla karışık… Survivor tarihinin en pahalı yarışmacısıyım galiba…" ifadelerini kullandı.

Yunus Emre, Acun Ilıcalı'ya verdiği zararı açıkladı! Rakam öyle böyle değil
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıKaraİnci:

Para olarak değilde beyin olarak değerlendirelim yoksa gerisi boş

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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Evet en boş yarışmacısı olabilirsin , Taner olmasaydı..

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Haber YorumlarıSedat DOĞAN:

Bu adiyi almayın yarışmaya tiksiniyoruz

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

calisarak para yapani takdir ederim ancak benim hala kafama takilan sey erzurumlu acun bir özel tv kanalinda kameramanken bir gecede kanal alacak parayi nerden buldu 3-5 reklamla survivor ve tv calisanlarinin katilan elemanlarin özel jeti yati ve yakitini lüks araclarin ve seymanin nafakasini futbol takimi alacak parayi nasil nerden karsiladigi bu adam sihirbazmi yoksa para basan matbasimi var vergi durumu nedir.

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Haber YorumlarıKadir Tokay:

Utanmadan bunları anlatabilmek, büyük yüzsüzlük gerektirir. O da sen de var demek ki.

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Haber YorumlarıÖzgür İlhan:

İyi yapmış helal olsun

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Haber YorumlarıOrhan Demir:

Acur icin sorun degil, survivor da 2 yil pes pese bedavaya yaristirir bu deliyi, harcadigi parayi cikarmis olur

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