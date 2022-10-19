Yöresel kıyafetler giyip kamera karşısına geçen Zuhal Topal, kolbastı oynarken kendinden geçti

Sunuculuğunu yaptığı Yemekteyiz yarışmasının çekimlerinde kolbastı oynayan Zuhal Topal, kendinden geçti. Topal'ın dans ederken kendinden geçtiği anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz yarışmasının sunucu Zuhal Topal, Trabzon'da yapılan çekimlerde kolbastı oynadı. Yöresel kıyafetlerle oynayan Topal, dans ederken adeta kendinden geçti.

PERFORMANSI BEĞENİLDİ

Topal, geçtiğimiz günlerde Karadeniz yaylalarına çıktı ve Karadeniz şivesiyle programın açılışını yaptı. Horon tepen Zuhal Topal, kolbastı müziğini duyunca kendini ortaya attı. Şivesiyle eleştirilen ünlü isim, kolbastı performansıyla da izleyicilerden tam not aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Eğlenceli kişiliğiyle her daim adından söz ettiren Zuhal Topal'ın kolbastı performansı sosyal medyada da gündem oldu. Topal'ın dans videosunu paylaşan anlarca kullanıcı "Beni çok güldürdün, Allah razı olsun" yorumunu yaptı.