Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Megastar Tarkan'ın 10 konserlik dev serisi büyük ilgi görürken, sahne performansı ve müzikal başarısı kadar yapılan yorumlar da gündem oldu. Sahne şovlarıyla tanınan Yonca Evcimik, Tarkan'ın şarkılarını keyifle dinlediğini ancak sahne şovlarını yeterince etkileyici bulmadığını belirterek, "Yıllardan beri aynı şeyi yapıyor" dedi.
Türkiye'de pop müzik denince akla gelen ilk isimlerden Tarkan, 10 konserlik maratonuyla hem yoğun ilgi gördü hem de müzikseverleri günler boyunca aynı çatı altında buluşturdu.
Rekor katılımla gerçekleşen konser serisi, sahne performansları ve sürprizlerle uzun süre konuşuldu.
YONCA EVCİMİK'TEN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME
Sahne şovlarıyla tanınan Yonca Evcimik ise Megastar'ın performansına farklı bir bakış getirdi. Gazeteci Samet Aday'a açıklamalarda bulunan Evcimik, Tarkan'ın müzikal yönünü takdir ettiğini ancak sahne şovlarının kendisini yeterince etkilemediğini söyledi.
"İZLEMEKTEN ÇOK DİNLEMEYİ SEVİYORUM"
Ünlü isim, Tarkan'la ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: "Tarkan'ı izlemekten çok dinlemeyi seviyorum. Çünkü eğer bir şey izleyeceksem o sahne şovunu, görsel şovu, dansı görmek istiyorum. Onun dışında benim ilgimi çekmedi ama dinlemeyi çok seviyorum."
"YILLARDAN BERİ AYNI ŞEYİ YAPIYOR"
62 yaşındaki Evcimik, Megastar'ın sahne anlayışının yıllar içinde büyük bir değişim göstermediğini de dile getirdi. "Yıllardan beri aynı şeyi yapıyor" diyen sanatçı, Tarkan'ın klasikleşmiş hitleriyle kurduğu atmosferin kendi beklentisi olan görsel prodüksiyon seviyesinden uzak kaldığını öne sürdü.