Haberler

Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Megastar Tarkan'ın 10 konserlik dev serisi büyük ilgi görürken, sahne performansı ve müzikal başarısı kadar yapılan yorumlar da gündem oldu. Sahne şovlarıyla tanınan Yonca Evcimik, Tarkan'ın şarkılarını keyifle dinlediğini ancak sahne şovlarını yeterince etkileyici bulmadığını belirterek, "Yıllardan beri aynı şeyi yapıyor" dedi.

  • Yonca Evcimik, Tarkan'ın sahne şovlarının kendisini yeterince etkilemediğini belirtti.
  • Yonca Evcimik, Tarkan'ın yıllardan beri aynı sahne anlayışını sürdürdüğünü ifade etti.

Türkiye'de pop müzik denince akla gelen ilk isimlerden Tarkan, 10 konserlik maratonuyla hem yoğun ilgi gördü hem de müzikseverleri günler boyunca aynı çatı altında buluşturdu.

Rekor katılımla gerçekleşen konser serisi, sahne performansları ve sürprizlerle uzun süre konuşuldu.

Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak

YONCA EVCİMİK'TEN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Sahne şovlarıyla tanınan Yonca Evcimik ise Megastar'ın performansına farklı bir bakış getirdi. Gazeteci Samet Aday'a açıklamalarda bulunan Evcimik, Tarkan'ın müzikal yönünü takdir ettiğini ancak sahne şovlarının kendisini yeterince etkilemediğini söyledi.

Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak

"İZLEMEKTEN ÇOK DİNLEMEYİ SEVİYORUM"

Ünlü isim, Tarkan'la ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: "Tarkan'ı izlemekten çok dinlemeyi seviyorum. Çünkü eğer bir şey izleyeceksem o sahne şovunu, görsel şovu, dansı görmek istiyorum. Onun dışında benim ilgimi çekmedi ama dinlemeyi çok seviyorum."

Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak

"YILLARDAN BERİ AYNI ŞEYİ YAPIYOR"

62 yaşındaki Evcimik, Megastar'ın sahne anlayışının yıllar içinde büyük bir değişim göstermediğini de dile getirdi. "Yıllardan beri aynı şeyi yapıyor" diyen sanatçı, Tarkan'ın klasikleşmiş hitleriyle kurduğu atmosferin kendi beklentisi olan görsel prodüksiyon seviyesinden uzak kaldığını öne sürdü.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMr Camel:

tarkan dans performansı beğenmemiş haha adam 52 yaşında onun yaşındakiler bacağını öne doğru kaldıramıyor ????

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEray Sülün:

Tarkanın sesi güzel hiç değişmedi eskimedi dinlemekten bende keyif alıyorum ama sahne performansı kötü 2 3 tane bilinen hareketi var onu yaptımı millet coşuyor dans konusunda kendini hiç geliştiremedi.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKim kimee:

sende ne var acaba, adam 52 yasinda ayaklari yere basmiyor konserde. dogru yeni nesiller gibi sarkilarinda kufur yok ima yok isinize gelmiyor tabi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Bunu bu yer köstebeğini diyor? Senelerden bu yana modası geçmiş erobik kıyafetleriyle biz ekrana çıkmadık

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan'dan dumanlar yükseldi

İsrail uçaklarının bomba yağdırdığı ülkeden dumanlar yükseldi
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama

Sadece 31 günde 2 milyar dolarlık harcama yaptılar
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal

Komşudan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan'dan dumanlar yükseldi

İsrail uçaklarının bomba yağdırdığı ülkeden dumanlar yükseldi
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Epstein belgeleri ortaya çıkardı: Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler

Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler!