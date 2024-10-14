Yonca Evcimik 90'lar tarzıyla dikkat çekti

Çılgın Bediş dizisindeki rolüyle gönüllerde taht kuran Yonca Evcimik, zaman zaman katıldığı 90'lar gecelerinde dikkat çekici sahne tarzıyla adından söz ettiriyor. "Bandıra Bandıra", "Abone", "Kendine Gel", "Sallayalım Dünyayı" gibi hit parçalara imza atan Evcimik, geçtiğimiz ayki performansında külot modasına uyarak sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ VE YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Ceketin altına giydiği yüksek bel külotla sahne alan Yonca Evcimik, sosyal medya kullanıcılarından çeşitli yorumlar aldı. Bazı takipçileri, "Giyinmeyi unutmuş", "Ceketin altına don giymiş" ve "Ne tarz ama, ünlüler yaşlandıkça tuhaflaşıyor" gibi eleştirilerde bulundu. Ancak sevenleri, "Halen zımba gibi", "Helal olsun" ve "Bu yaşta bu fizik helal" gibi olumlu yorumlarla onu destekledi.

Daha önce ameliyatsız yüz gerdirme işlemi olan estelift yaptırdığını açıklayan Evcimik, bu tarzıyla yine adından söz ettirerek yaşına rağmen enerjisini koruduğunu gösterdi. Yonca Evcimik, 90'lar gecelerinde hem performanslarıyla hem de cesur tarzıyla sahnenin yıldızı olmaya devam ediyor.