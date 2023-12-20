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Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi: İyiyim Allah'a şükür, evdeyim

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Yıldız Tilbe, rahatsızlanarak yoğun bakıma alındığı söylentisinin ardından sessizliğini bozarak "İyiyim Allah'a şükür. Hastaneye kaldırılanı tanımıyorum" dedi.

Şarkıları, dansları ve yorumlarıyla sık sık adından söz ettiren başarılı şarkısı Yldız Tilbe'nin rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırıldığı ileri sürüldü. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan şarkıcı, yoğun bakıma kaldırıldığı iddiasını yalanladı.

"ALLAH HERKESE VE BANA ŞİFA VERSİN"

Hastanelik olduğu söylentisinin ardından X'te trend listesine giren Yıldız Tilbe'den cevap geldi. Hakkındaki iddiayı yalanlayan Tilbe, "İyiyim Allah'a şükür. Ateşlendikten sonra huyum değişti biraz. Oturuyoruz 2 yabancı gibi kendimle. Biraz zor biri, problemli. Öf sınırdayım, belki üçüncüleri olurum. Buradayım vallahi. Allah'a şükrediyorum. Hastanedekini tanımıyorum, haberim yok. Allah herkese şifa versin. Bana da, amin" ifadelerini kullandı.

Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi: İyiyim Allah'a şükür, evdeyim

Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi: İyiyim Allah'a şükür, evdeyim

Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi: İyiyim Allah'a şükür, evdeyim

Ecem Altan
Ecem Altan
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